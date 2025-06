Sinds december al honderden mensen geweerd bij grenscontroles

Sinds december 2024 voert de Koninklijke Marechaussee extra grenscontroles uit aan de Nederlandse grenzen met België en Duitsland. In het eerste halfjaar zijn daardoor 360 mensen geweigerd. Vijftig personen deden bij de grens een asielaanvraag. Dat meldt demissionair minister van Justitie David van Weel dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In de reportage hierboven zie je hoe tientallen burgers in Ter Apel op pad gaan om zelf grenscontroles uit te voeren.

De maatregel is bedoeld om migratiecriminaliteit en illegale migratie tegen te gaan. In zes maanden tijd zijn ruim 80.000 personen gecontroleerd. Naast de 360 geweigerde mensen hield de Marechaussee ook 170 personen aan, vaak vanwege migratiecriminaliteit zoals mensensmokkel en documentvervalsing.

Beperkte impact

Volgens de overheid hebben de Nederlandse grenscontroles een beperkte impact gehad op het verkeer. Wel zorgden extra controles aan de Duitse zijde soms voor files en sluiproutes. Het aantal geweigerde personen en asielaanvragen is de afgelopen maanden afgenomen, waarschijnlijk doordat er momenteel minder migranten de Europese buitengrenzen bereiken.

De regering werkt aan het uitbreiden van de bevoegdheden van de Marechaussee, zodat controles in de toekomst langer en vaker uitgevoerd kunnen worden. Later dit jaar verschijnt er een nieuw verslag waarin wordt gekeken hoe effectief de maatregel is en of deze wordt verlengd.