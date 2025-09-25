Terug

Wat heeft negen maanden aan grenscontroles ons opgeleverd?

Beleid

Vandaag, 16:30

Ruim een jaar geleden stelde toenmalig asielminister Marjolein Faber (PVV) voor om weer grenscontroles in te voeren aan de Nederlandse binnengrenzen. Doel was om de instroom van illegale asielzoekers tegen te gaan die via die route Nederland binnenkomen. Nu, negen maanden na de start van de controles, maakt het ministerie van Justitie en Veiligheid de balans op. Hoeveel mensen zijn gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee? Hoeveel mankracht was daarvoor nodig, hoeveel mensen zijn tegengehouden en hoeveel zijn er aangehouden?

De grenscontroles, ingesteld door Faber, begonnen op 9 december 2024 aan de grenzen met België en Duitsland. Ze moesten irreguliere migratie en grensoverschrijdende criminaliteit tegengaan. Voor deze operatie werden ongeveer 5.350 marechaussees ingezet, die samen 7.830 uur aan controles uitvoerden.

De plannen voor de strengere grenscontroles werden in de zomer van 2024 aangekondigd door de toenmalige asielminister Faber. In de onderstaande video vertelt ze dat ze Nederland onaantrekkelijker wil maken met deze maatregel:

Tijdens die controles werden 29.420 voertuigen en 123.320 personen gecontroleerd. Veruit het grootste deel van die groep, 85.650 mensen, waren EU-burgers. In totaal kregen 470 mensen aan de grens te horen dat ze Nederland niet binnen mochten. Zij konden bijvoorbeeld niet uitleggen wat ze in Nederland kwamen doen of hoe lang ze van plan waren te blijven. 80 personen vroegen bij de grens asiel aan.

Naast de groep die werd geweigerd, zijn ook 230 personen aangehouden, vaak vanwege migratiecriminaliteit zoals mensensmokkel en documentvervalsing.

Mensen overgedragen aan Duitsland en België

Ook de samenwerking met de buurlanden speelde een rol. Zo droeg Duitsland 690 mensen over aan Nederland, terwijl Nederland op zijn beurt 490 mensen terugstuurde naar Duitsland. In samenwerking met België ging het om respectievelijk 120 en 60 overdrachten.

Sinds 28 juli van dit jaar vinden de controles niet alleen plaats op de weg en het spoor, maar ook op Nederlandse luchthavens. De resultaten daarvan worden momenteel verzameld en volgen later.

