Bewoners Beek zijn sluipverkeer door grenscontroles spuugzat en blokkeren eigen straat

De aanwonenden van de Zuider Markweg in het Gelderse Beek zijn helemaal klaar met sluipverkeer, dat sinds de grenscontroles met Duitsland door hun straat rijdt. Zaterdagmiddag maakten ze een duidelijk statement dat het zo echt niet langer kan en blokkeerden ze hun eigen straat. Ze zijn de drukte, agressieve automobilisten en hegplassers spuugzat.

Automobilisten die vastliepen belden de politie en ook de wethouder kwam ter plaatse. Uiteindelijk besloten de bewoners om de platte wagen die de weg blokkeerde na zo'n 2,5 uur weg te halen. Maar het signaal was duidelijk. Sebastiaan Gouw, die aan de straat woont, zegt tegen Hart van Nederland dat de wethouder nu verkeersregelaars heeft beloofd voor de komende dagen.

De reacties op grenscontroles zijn wisselend in de grensregio, waar de controles veel impact hebben:

2:16 Grenscontroles zorgen voor wisselende reacties in grensregio

Dat de bewoners zo boos zijn komt door de grote hoeveelheid die nu door de straat rijdt. "Soms komen hier volgens onze eigen tellingen wel 700 auto's per uur door de straat", zegt Gouw. Drempels in de straat helpen wel iets, maar zijn juist weer onhandig voor aanwonenden.

Uiteindelijk waren zo'n vijftien bewoners de agressie van automobilisten die vaak lang in de file hadden gestaan, zo zat dat ze een kar over de weg parkeerden. Ook wordt er veel in de heg van de omwonenden geplast. De wethouder zegt te werken aan een oplossing, maar dat ging de bewoners niet snel genoeg. Vandaar de actie.