Grensgemeenten bezorgd en boos om grenscontroles

De herinvoering van grenscontroles vanaf 9 december roept flinke zorgen op in grensgemeenten zoals Losser. Burgemeester Jeroen Diepemaat vreest niet alleen voor lange files op de A1 bij De Lutte, maar ook voor extra drukte op lokale wegen door omrijdend verkeer. “De druk op onze dorpen wordt enorm, en daarbij is het gebrek aan communicatie vanuit het ministerie ronduit frustrerend", vertelt hij tegenover Hart van Nederland.

Minister Marjolein Faber, verantwoordelijk voor de invoering van de controles, erkent dat de grensgemeenten eerder betrokken hadden moeten worden. Ze belooft meer overleg in de toekomst en benadrukt dat de maatregelen nodig zijn om mensensmokkel en migratie aan te pakken. “We willen flexibel en gericht te werk gaan, maar ook zorgvuldig blijven evalueren hoe de controles verlopen,” aldus Faber.

Mensen tegenhouden

Wel heeft ze veel vertrouwen in het nut van de grenscontroles. Volgens haar gaan ze "mensen tegenhouden die geen recht hebben om hier te komen". Bedenkingen bij onder meer de beperkte capaciteit bij de marechaussee, die daardoor maar een fractie van de grensovergangen kan controleren, wuift zij weg. "We moeten natuurlijk ergens beginnen", zei ze voor aanvang van de ministerraad.

Eerder deze week werd bekend dat er amper mankracht is om de grenscontroles daadwerkelijk uit te voeren. Er zijn lang niet genoeg handjes om de grenscontroles op volle sterkte uit te voeren, legt Sven Schuitema van vakbond MarVer uit in De Telegraaf. "Ik hoor stevige taal uit Den Haag, maar misschien heeft de minister niet vooraf gecheckt hoeveel capaciteit er bij ons is wegbezuinigd de afgelopen 25 jaar."