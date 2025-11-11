Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Stel keert terug van vakantie Zuid-Afrika en doet bizarre vondst in koffer

Stel keert terug van vakantie Zuid-Afrika en doet bizarre vondst in koffer

Dieren

Vandaag, 12:26 - Update: 21 seconden geleden

Link gekopieerd

Een vakantie in Zuid-Afrika eindigde voor een Nederlands stel met een onverwachte verrassing in eigen huis. Tijdens het uitpakken van hun koffers ontdekten ze twee ongewenste medereizigers: een schorpioen en een baviaanspin.

Kim en Kees, medewerkers van Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o., kregen tijdens een ochtenddienst een melding van een stel dat net was teruggekeerd van hun reis. Hoewel zij dachten hun bagage goed te hebben gecontroleerd, bleek een schorpioen ongemerkt te zijn meegereisd in een van de koffers.

Nog een verstekeling

De melder schakelde direct de hulp in van reptielenopvang Dierenhulpdienst Nederland in Zwanenburg. Na het sturen van enkele foto's bleek al snel dat het diertje inderdaad naar de opvang moest worden gebracht. Kim en Kees werkten voorzichtig en kregen de schorpioen veilig in een bakje.

Daarmee leek het verhaal klaar, maar kort nadat ze waren teruggekeerd op de opvang, ging de telefoon opnieuw: in een schoen was nóg een verstekeling aangetroffen: een baviaanspin. Deze spin werd door de melder zelf naar de opvang gebracht, waarna collega Henk het dier direct kon overnemen en meenam naar Zwanenburg.

Beide dieren zijn inmiddels veilig ondergebracht bij de experts van de reptielenopvang, waar ze de juiste verzorging krijgen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vrouw vindt giftige schorpioen in koffer: 'Souvenir met een angel'
Vrouw vindt giftige schorpioen in koffer: 'Souvenir met een angel'
Verrassing uit Vietnam: schorpioen wandelt drie weken na vakantie door Rijswijkse woning
Verrassing uit Vietnam: schorpioen wandelt drie weken na vakantie door Rijswijkse woning
Vakantiegangers ontdekken giftige schorpioen in koffer
Vakantiegangers ontdekken giftige schorpioen in koffer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.