Stel keert terug van vakantie Zuid-Afrika en doet bizarre vondst in koffer

Een vakantie in Zuid-Afrika eindigde voor een Nederlands stel met een onverwachte verrassing in eigen huis. Tijdens het uitpakken van hun koffers ontdekten ze twee ongewenste medereizigers: een schorpioen en een baviaanspin.

Kim en Kees, medewerkers van Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o., kregen tijdens een ochtenddienst een melding van een stel dat net was teruggekeerd van hun reis. Hoewel zij dachten hun bagage goed te hebben gecontroleerd, bleek een schorpioen ongemerkt te zijn meegereisd in een van de koffers.

Nog een verstekeling

De melder schakelde direct de hulp in van reptielenopvang Dierenhulpdienst Nederland in Zwanenburg. Na het sturen van enkele foto's bleek al snel dat het diertje inderdaad naar de opvang moest worden gebracht. Kim en Kees werkten voorzichtig en kregen de schorpioen veilig in een bakje.

Daarmee leek het verhaal klaar, maar kort nadat ze waren teruggekeerd op de opvang, ging de telefoon opnieuw: in een schoen was nóg een verstekeling aangetroffen: een baviaanspin. Deze spin werd door de melder zelf naar de opvang gebracht, waarna collega Henk het dier direct kon overnemen en meenam naar Zwanenburg.

Beide dieren zijn inmiddels veilig ondergebracht bij de experts van de reptielenopvang, waar ze de juiste verzorging krijgen.