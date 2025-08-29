Vrouw vindt giftige schorpioen in koffer: 'Souvenir met een angel'

Een vrouw uit het Brabantse Heeswijk-Dinther kreeg donderdag de schrik van haar leven toen ze haar tas uitpakte na haar vakantie. Er bleek een giftige schorpioen uit Kroatië te zijn meegelift. De dierenambulance moest eraan te pas komen om het dier op te halen.

Het ging om een giftige soort: de Europese zwarte schorpioen. Het dier kan steken en dat is behoorlijk pijnlijk, maar volgens deskundigen niet gevaarlijker dan een steek van een wesp of een bij. Dierenambulance Hokazo werd ingeschakeld om het dier weg te halen. "Een vakantiesouvenir met een angel", noemt de stichting het dier op Facebook.

Geen favoriete logé

Ook bij het opvangcentrum waar de schorpioen een nacht verbleef, zorgde het dier voor spanning. "Onze medewerkers hielden hem goed in de gaten, al was hij niet bepaald hun favoriete logé", aldus de opvang. De schorpioen is inmiddels overgebracht naar Stichting Carnivora, een organisatie die gespecialiseerd is in exotische dieren.

Het komt vaker voor dat schorpioenen onbedoeld meereizen met vakantiegangers. Het zijn schuwe dieren die vooral 's nachts actief zijn. Overdag verschuilen ze zich onder de grond of onder stenen, en soms dus ook in een rugzak of koffer.