Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vrouw vindt giftige schorpioen in koffer: 'Souvenir met een angel'

Vrouw vindt giftige schorpioen in koffer: 'Souvenir met een angel'

Dieren

Vandaag, 12:46

Link gekopieerd

Een vrouw uit het Brabantse Heeswijk-Dinther kreeg donderdag de schrik van haar leven toen ze haar tas uitpakte na haar vakantie. Er bleek een giftige schorpioen uit Kroatië te zijn meegelift. De dierenambulance moest eraan te pas komen om het dier op te halen.

Het ging om een giftige soort: de Europese zwarte schorpioen. Het dier kan steken en dat is behoorlijk pijnlijk, maar volgens deskundigen niet gevaarlijker dan een steek van een wesp of een bij. Dierenambulance Hokazo werd ingeschakeld om het dier weg te halen. "Een vakantiesouvenir met een angel", noemt de stichting het dier op Facebook.

Geen favoriete logé

Ook bij het opvangcentrum waar de schorpioen een nacht verbleef, zorgde het dier voor spanning. "Onze medewerkers hielden hem goed in de gaten, al was hij niet bepaald hun favoriete logé", aldus de opvang. De schorpioen is inmiddels overgebracht naar Stichting Carnivora, een organisatie die gespecialiseerd is in exotische dieren.

Het komt vaker voor dat schorpioenen onbedoeld meereizen met vakantiegangers. Het zijn schuwe dieren die vooral 's nachts actief zijn. Overdag verschuilen ze zich onder de grond of onder stenen, en soms dus ook in een rugzak of koffer.

Lees ook

Arianna (9) opent pakketje uit China en vindt hoogzwangere schorpioen
Arianna (9) opent pakketje uit China en vindt hoogzwangere schorpioen
Verrassing uit Vietnam: schorpioen wandelt drie weken na vakantie door Rijswijkse woning
Verrassing uit Vietnam: schorpioen wandelt drie weken na vakantie door Rijswijkse woning
Vakantiegangers ontdekken giftige schorpioen in koffer
Vakantiegangers ontdekken giftige schorpioen in koffer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.