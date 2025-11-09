Reisbureaus maken comeback dankzij jonge generatie vakantiegangers

Social media staan vol met tropische stranden en adembenemende berglandschappen, maar waar vind je die plekken en hoe kom je er? Juist jongeren schakelen steeds vaker een persoonlijke reisadviseur in. Traditionele reisbureaus lijken daarmee in een modern jasje terug van weggeweest.

Cijfers van de Kamer van Koophandel bevestigen de groei. In het derde kwartaal van 2025 stonden er ruim 6.000 reisbemiddelaars en -organisatoren geregistreerd, een stijging van 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Persoonlijk contact

Volgens Nathalie D’Alessandro van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties groeit het aantal kleine reisbureaus gestaag. “We zitten nu op 525 leden. Het gaat vooral om bureaus die zich richten op kleinschaligheid en bestemmingen buiten de gebaande paden. Vaak is er veel persoonlijk contact en maatwerk, geboren vanuit passie.”

Ook ondernemers als Naomi van Hagen en Lois Weeterings van Travander merken dat er een trend gaande is. Zij begonnen in 2024 met hun eigen reisadviesbureau. Naomi: “We merken dat steeds meer jongeren bij ons aankloppen voor verre, unieke reizen. Vaak hebben ze al iets gezien op socials, maar weten niet waar ze moeten beginnen.”