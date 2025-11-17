'Honderden reizigers betalen te veel om Verenigd Koningrijk binnen te komen'

Honderden Nederlanders trappen in commerciële sites die 'snel' en 'stressvrij' een ETA regelen, het digitale document dat sinds april nodig is om het Verenigd Koninkrijk in te komen. Dat schrijft het AD. Nederlanders tellen wel 200 euro neer voor een papiertje dat nog geen 19 euro hoeft te kosten.

De Fraudehelpdesk kreeg tot nu toe 396 meldingen binnen van reizigers die te veel betaalden voor een digitale reistoestemming. "Daarvan gaven 320 melders aan ook echt betaald te hebben. In totaal werd er gemiddeld zo'n 200 euro overgemaakt voor een ETA", vertelt een woordvoerder aan het AD. En dat terwijl je via de officiële website en app van de Britse overheid maar 16 pond hoeft te betalen. Dat is nog geen 19 euro.

De Fraudehelpdesk waarschuwde deze zomer al dat reizigers op sites van tussenaanbieders belandden die hoge prijzen rekenen. In de meeste gevallen valt het mensen niet op dat ze op de site van een commercieel bedrijf terecht zijn gekomen. Er is ook niet altijd sprake van oplichting, benadrukt de woordvoerder in de krant. Soms staat er in de kleine lettertjes gewoon genoemd wat ze doen.

ETA

Het reisdocument is sinds april dit jaar nodig voor iedereen die naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland reist. Volgens de Britse overheid is de ETA bedoeld om beter zicht te krijgen op wie het land binnenkomt. Sinds de Brexit zijn de controles aan de grens strenger geworden. Een ETA kan vaker gebruikt worden en geldt voor 2 jaar.