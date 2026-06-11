Kinderen happen toe: vissen steeds populairder bij jongeren

Steeds meer kinderen verruilen hun scherm voor een plek aan de waterkant. Uit cijfers van de Sportvisunie blijkt dat inmiddels ruim 330.000 kinderen onder de 15 jaar een VISpas hebben. Dat zijn er ongeveer 9.000 meer dan een jaar geleden.

De groeiende belangstelling voor vissen heeft volgens de organisatie verschillende oorzaken. Jongeren zoeken vaker ontspanning in de buitenlucht en vissen is bovendien een relatief goedkope hobby. Ook sociale media spelen een rol. Vooral visfluencers weten veel jonge kijkers enthousiast te maken voor de sport.

Jonge vissers

Ook hengelsportwinkels merken dat de belangstelling onder jongeren groeit. Daar zien medewerkers steeds vaker jonge klanten die materiaal aanschaffen om te gaan vissen.

Dat vissen ook op basisscholen leeft, blijkt onder meer in Woudenberg. Leerlingen van basisschool Griftschool gooien daar graag een hengel uit. Of de vissen ook daadwerkelijk happen, is te zien in de video hierboven.