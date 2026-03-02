Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wereldberoemde visdeurbel bij Utrecht gaat weer aan, deze fan zette een tattoo

Dieren

Vandaag, 10:00

Link gekopieerd

De wereldberoemde Utrechtse visdeurbel is weer open. Via een livestream kunnen mensen van over de hele wereld meekijken of vissen voor de sluis liggen te wachten en digitaal 'aanbellen', zodat de sluiswachter de deur opent.

De visdeurbel groeide de afgelopen jaren uit tot een internethit. Vorig jaar werd het platform 30 miljoen keer bezocht door 2,3 miljoen kijkers wereldwijd. Er werd meer dan 200.000 keer aangebeld om vissen als brasem, snoek en baars door te laten richting de Kromme Rijn. De livestream haalde zelfs het Amerikaanse programma Last Week Tonight en het journaal in Hongkong.

Visdeurbel vereeuwigd op zijn lichaam

Dat de visdeurbel leeft, blijkt uit een opvallende actie van Maarten Florie (26). Hij liet een tatoeage zetten van de Utrechtse visdeurbel. "Ik vind het iconisch en absurd dat dit bestaat", zegt hij. "Het is de enige in de wereld. Bijna cultureel erfgoed. Absurd, maar gaaf."

Op zijn lichaam staat nu een combinatie van een baars en een snoekbaars, met een bel erbij. Hij gaf de Utrechtse tattoo-artiest vrij spel. Spijt? Integendeel. "Tot nu toe is dit het gekste en voorlopig blijft het ook het gekste wat ik heb."

Benieuwd hoe de tattoo eruitziet? Bekijk het in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Visdeurbel in Utrecht wekt interesse vanuit de hele wereld, al 32.000 keer aangebeld
Visdeurbel in Utrecht wekt interesse vanuit de hele wereld, al 32.000 keer aangebeld
Visdeurbel in Utrecht gaat voor vijfde keer aan en heeft fans tot aan Canada
Visdeurbel in Utrecht gaat voor vijfde keer aan en heeft fans tot aan Canada
Na visdeurbel is er nu ook vosdeurbel: 'Ongeveer hetzelfde, maar dan droog'
Na visdeurbel is er nu ook vosdeurbel: 'Ongeveer hetzelfde, maar dan droog'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.