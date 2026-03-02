Wereldberoemde visdeurbel bij Utrecht gaat weer aan, deze fan zette een tattoo

De wereldberoemde Utrechtse visdeurbel is weer open. Via een livestream kunnen mensen van over de hele wereld meekijken of vissen voor de sluis liggen te wachten en digitaal 'aanbellen', zodat de sluiswachter de deur opent.

De visdeurbel groeide de afgelopen jaren uit tot een internethit. Vorig jaar werd het platform 30 miljoen keer bezocht door 2,3 miljoen kijkers wereldwijd. Er werd meer dan 200.000 keer aangebeld om vissen als brasem, snoek en baars door te laten richting de Kromme Rijn. De livestream haalde zelfs het Amerikaanse programma Last Week Tonight en het journaal in Hongkong.

Visdeurbel vereeuwigd op zijn lichaam

Dat de visdeurbel leeft, blijkt uit een opvallende actie van Maarten Florie (26). Hij liet een tatoeage zetten van de Utrechtse visdeurbel. "Ik vind het iconisch en absurd dat dit bestaat", zegt hij. "Het is de enige in de wereld. Bijna cultureel erfgoed. Absurd, maar gaaf."

Op zijn lichaam staat nu een combinatie van een baars en een snoekbaars, met een bel erbij. Hij gaf de Utrechtse tattoo-artiest vrij spel. Spijt? Integendeel. "Tot nu toe is dit het gekste en voorlopig blijft het ook het gekste wat ik heb."

Benieuwd hoe de tattoo eruitziet? Bekijk het in de video hierboven.