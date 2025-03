Visdeurbel in Utrecht gaat voor vijfde keer aan en heeft fans tot aan Canada

Het blijkt inmiddels een ware traditie in Utrecht. Voor het vijfde jaar op rij is de populaire visdeurbel aan de Weerdsluis weer ingeschakeld. Via een onderwatercamera kunnen mensen wereldwijd meekijken en doorgeven wanneer er vissen wachten. De sluis, die alleen handmatig wordt bediend, wordt in het voorjaar nog niet vaak geopend voor bootverkeer. Daardoor konden vissen voorheen soms wekenlang vastzitten. Afgelopen jaren werd er wereldwijd tienduizenden keren op de 'bel' gedrukt.

Ecoloog en bedenker van de visdeurbel, Mark Heukelum vertelt in de bovenstaande video hoe hij op het idee is gekomen.

Volgens stadsecoloog Anne Nijs is de visdeurbel een belangrijke oplossing voor trekvissen. "Het water warmt op in het voorjaar, waardoor vissen op zoek gaan naar plekken om zich voort te planten. De sluis is dan de enige doorgang", legt ze uit. Zonder de visdeurbel zouden veel vissen vast blijven zitten en kwetsbaar zijn voor roofdieren. Sinds de invoering van het systeem kunnen jaarlijks duizenden vissen hun weg vervolgen.

De visdeurbel is niet alleen nuttig voor de vissen, maar ook razend populair onder mensen. Nijs merkt dat de belangstelling elk jaar groeit. "We krijgen zelfs fanmail. Iemand vertelde dat ze een feest wil geven ter ere van de visdeurbel en vroeg wanneer hij precies live ging", zegt ze. Ook melden mensen dat ze de onderwaterbeelden rustgevend vinden, vooral in moeilijke tijden.

Stressverlichting

Dat de visdeurbel wereldwijd wordt gevolgd, blijkt uit een bericht dat Nijs ontving van een medewerker van een 911-centrale in Canada. De vrouw laat weten dat een van de zes computerschermen in de meldkamer constant de visdeurbel toont. "We werken lange diensten en de beelden zijn de beste stressverlichting", schrijft ze. Ze is zelfs van plan om deze zomer de sluis in Utrecht met eigen ogen te bekijken.

De visdeurbel blijft in principe aan van begin maart tot eind mei, maar door de enorme populariteit werd hij vorig jaar een maand langer ingezet. Nijs verwacht dat de visdeurbel nog vele jaren zal blijven bestaan. "Het blijft bijzonder hoeveel mensen hiervan genieten."

Op deze site kunnen we de komende maanden weer genieten van de onderwatercamera.

Hart van Nederland/ANP