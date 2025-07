Na visdeurbel is er nu ook vosdeurbel: 'Ongeveer hetzelfde, maar dan droog'

Wat in het water kan, moet ook kunnen op het droge, dacht Mark van Heukelum. De visdeurbel is door de jaren heen een begrip geworden. Nationaal en internationaal zitten mensen achter hun scherm om vissen toegang te geven. Dit is allemaal bedacht door Mark van Heukelum, stadsecoloog van Amersfoort. Maar de visdeurbel is passé, volgens de ecoloog. Hij heeft alweer iets nieuws bedacht: wildspotters. De landinterpretatie van de visdeurbel moet net zo'n succes worden. Hart van Nederland ging bij hem langs.

"Het heeft iets weg van de visdeurbel, maar dan droog. Met cameravallen bij negen tunnels in de omgeving gaan we de fauna in Nederland vastleggen", legt Van Heukelum uit. "Ik houd mij al 10 jaar bezig met dit soort tunnels en merk dat de afgelopen jaren steeds meer tunnels verwaarloosd raken en de aandacht verdwijnt. Daarom wil ik er meer aandacht voor vragen."

Vanaf 1 juli kunnen mensen op wildspotters.nl meekijken met de camera's. "Het is wel net iets anders dan de visdeurbel, deze is namelijk niet 24 /7 live. Dat komt omdat er niet zoveel beweging is bij de tunnels als bij de visdeurbel." De camera's zijn ingesteld op beweging en die beweging wordt dan gefilmd. "Daarna kun je in de video's zien welke dieren er bij de camera's langsliepen."

Hoe zag die visdeurbel er ook alweer uit? Bekijk het in deze video: