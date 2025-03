Grote drukte bij visdeurbel, website kan belangstelling niet meer aan

De populariteit van de visdeurbel bij de Weerdsluis in Utrecht is ongekend. RTV Utrecht meldt dat het maximum van tweeduizend bezoekers die tegelijk kunnen aanbellen, woensdagochtend was bereikt. Daardoor werd op de website de mededeling getoond dat aanbellen niet meer mogelijk was door de drukte.

Stadsecoloog Mark van Heukelum bedacht vijf jaar geleden de visdeurbel, die sindsdien uitgroeide tot een internetfenomeen. Wereldwijd bezoeken miljoenen mensen de website om vissen door te laten. En dat terwijl er maar tweeduizend mensen tegelijkertijd kunnen aanbellen.

Volgens Van Heukelom is het vanaf het begin "kneiterdruk" geweest, zo laat hij weten aan RTV Utrecht. "Bij de start waren vijfhonderd streams mogelijk, dat is inmiddels uitgebreid naar tweeduizend streams." Volgens Van Heukelum wordt er gekeken of het aantal streams weer verhoogd gaat worden, maar: "het is ook afwachten hoe lang de grote aandacht blijft."