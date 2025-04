Jongen vist twee granaten uit het water terwijl hij zoekt naar z'n sleutels

Een jongen in Katwijk heeft zaterdagavond een spannende ontdekking gedaan. Hij liet per ongeluk zijn sleutels in het water vallen langs het Roversbrugpad en toen hij deze eruit wilde vissen zat er iets heel anders aan zijn magneet: een granaat.

De jongen had, volgens een correspondent ter plaatse, thuis een magneet gehaald om zijn verloren sleutels uit het water te vissen. Toen hij deze in het water hengelde, zat er ineens een klein voorwerp aan. En bij een tweede poging, zat er nog zo'n zelfde voorwerp aan. Omdat deze kleine cilindervormige voorwerpen iemand deden denken aan granaten, werd de politie gebeld.

Zij schakleden meteen het Team Explosieven Veiligheid (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in. Zij bevestigden dat het inderdaad om twee granaten ging en zetten het gebied af. Het zouden kleinere bommen zijn die ontploffen als een "clusterbom" ontploft. Dat soort bommen kunnen erg onbetrouwbaar en gevaarlijk zijn.

De EOD heeft de granaten meegenomen en gaat ze vernietigen.