Van uitslapen naar schoolbanken: zo komt je kind weer in het ritme

Regio Noord is maandag weer begonnen aan het nieuwe schooljaar. Na zes weken zomervakantie konden ouders hun kinderen weer naar school brengen. Regio's Midden en Zuid hebben nog even voordat daar het schooljaar begint. Maar hoe bereid je je kind voor op de eerste schoolweek en hoe krijg je je kind weer in het schoolritme?

Pedagoog Ingeborg Dijkstra-Verbeek geeft de redactie van Hart van Nederland telefonisch een aantal tips. Volgens haar is het slaapritme vaak het eerste dat tijdens de vakantie sneuvelt. Daarom adviseert ze om in de laatste vakantieweek de wekker en bedtijd geleidelijk aan te passen. "Ga elke dag een kwartiertje eerder naar bed. Zo kun je in een week tijd al bijna twee uur opschuiven en weer wennen aan het ritme van school."

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Doe het rustig aan

Daarnaast kan het helpen om in de laatste vakantieweek niet te veel grote activiteiten meer te plannen. "Een dagje Efteling of strand is hartstikke leuk, maar bewaar dat liever voor eerder in de vakantie", zegt Dijkstra-Verbeek. "Probeer het in de laatste week juist wat rustiger aan te doen." Ook adviseert ze om meer structuur terug te brengen in de dag. "Probeer ontbijt, lunch en avondeten weer rond vaste tijden te laten plaatsvinden. Zo wennen kinderen alvast aan het ritme dat straks weer bij school hoort."

Schermtijd en schoolspullen

Volgens de pedagoog kan het daarnaast helpen om de schermtijd langzaam af te bouwen, vooral in de avonduren. "Telefoons, tablets en tv's kunnen kinderen onrustiger maken en invloed hebben op hun slaap. Bouw het gebruik daarom in de laatste vakantieweek stap voor stap af."

Ook is het een goed moment om de schoolspullen weer op orde te brengen. "Ligt er nog ergens een beschimmelde broodtrommel en passen de sportkleren nog wel? Door samen bezig te zijn met schoolspullen bereid je een kind voor op de start van het schooljaar. Dat geeft rust." Wie de mogelijkheid heeft, kan volgens haar ook iets nieuws aanschaffen, zoals een agenda, schrift of broodtrommel. "Dat kan kinderen extra zin geven om weer naar school te gaan."

Praat met je kind

Praat ook met je kind over de start van het nieuwe schooljaar. "Vraag bijvoorbeeld waar het naar uitkijkt, welke klasgenoten het graag weer wil zien en waar het nieuwsgierig naar is in de nieuwe klas. Zo bereid je je kind niet alleen praktisch, maar ook sociaal en emotioneel voor", gaat de pedagoog verder. "Merk je dat je kind het spannend vindt? Ga daar dan over in gesprek. Een nieuw lokaal, een nieuwe meester of juf, andere vakken of nieuwe klasgenoten kunnen best wat onzekerheid oproepen.

Neem die gevoelens serieus, ook als je denkt dat het wel meevalt." Ouders kunnen snel zeggen: "Het komt wel goed." Toch kan het helpen om te laten merken dat de gevoelens van hun kind er mogen zijn. Zeg bijvoorbeeld: "Ik kan me voorstellen dat je het spannend vindt. Hoe kan ik je helpen?" Voor ouders is het niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wat een kind spannend vindt, "maar door er samen over te praten voelt een kind zich vaak beter voorbereid en gesteund", aldus Dijkstra-Verbeek.

Eerste dag

Een goede voorbereiding kan veel rust geven op de eerste schooldag. Leg daarom de avond ervoor samen de kleren klaar en controleer of alle schoolspullen compleet zijn. Het helpt ook als ouders die ochtend iets eerder opstaan, zodat er ruimte is voor onverwachte dingen en de dag niet gehaast begint. Ook het afscheid verdient aandacht, vooral bij jonge kinderen. Na zes weken vakantie kan de terugkeer naar school spannend zijn.

Houd het afscheid daarom kort en duidelijk: spreek af hoe ver je je kind brengt en wijk daar niet van af. Dat geeft duidelijkheid en vertrouwen. Geef je kind na school vervolgens de tijd om bij te komen. Een eerste dag kost veel energie en kan zorgen voor extra emoties. Boosheid, tranen of prikkelbaarheid zijn vaak een normale ontlading van alle indrukken.

Weer thuis

Praat thuis over de schooldag, maar vermijd algemene vragen als: "Hoe was het?" Veel kinderen vinden die lastig te beantwoorden. Stel liever concrete vragen, zoals: "Wat was leuker dan je had verwacht?", "Met wie heb je gespeeld?" of "Wat vond je het grappigste moment van de dag?" Ook vooraf kunnen gerichte vragen helpen. Vraag bijvoorbeeld: "Wie vind je leuk om weer te zien?" of "Waar ben je benieuwd naar?" Zulke vragen leveren vaak meer op dan simpelweg vragen: "Heb je er zin in?"