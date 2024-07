Gesprekken met kinderen zijn heel belangrijk, vindt Daniëlle: 'Hun beleving is zo bijzonder'

Kinderen zijn de toekomst, dat bewijst Daniëlle (28) met haar online serie Wegwijsjes. Al 3 jaar rijdt de Eindhovense in haar auto rond met kinderen waarmee ze praat over maatschappelijke thema's. En dat levert soms opmerkelijke gesprekken op.

Hoe kijkt de jongste generatie naar de problemen waar volwassenen het dag in dag uit over hebben? Hoe kijken ze bijvoorbeeld naar politieke kwesties of oorlog? Die vragen stelde Daniëlle toen ze in 2021 aan de serie begon.

Kinderen kunnen volwassenen andere inzichten geven. Daniëlle van Gemert

'Ik kon er een boek over schrijven'

Als pedagoog maakte ze al een hoop bijzondere situaties met kinderen mee, vertelt ze in gesprek met Hart van Nederland. "Ik kon er een boek over schrijven, maar vond het leuker om deze situaties juist te laten zien in plaats van erover te vertellen. Toen dacht ik: misschien kan ik onze gesprekken filmen en dan zie ik wel wat er ontstaat."

"Met toestemming van de ouders nam ik een pilot op voor Wegwijsjes en deze ging gelijk viral. Toen heb ik daar een eigen serie van gemaakt", gaat Daniëlle verder. Ze vindt het belangrijk dat ook kinderen hun mening mogen geven over 'volwassen' onderwerpen. "Hun beleving is zo bijzonder. Het kan volwassenen andere inzichten geven over thema's en problemen waar ze zelf tegenaan lopen."

In de video hierboven zie je het hele interview met Daniëlle, en vertellen Jake (8) en Roan (7) waarom het zo leuk is om met Daniëlle in gesprek te gaan.