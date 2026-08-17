Armoedefonds ziet kinderen zonder laptop, schooltas of gymspullen

Volgens Stichting Armoedefonds hebben steeds meer gezinnen moeite om noodzakelijke spullen voor hun kinderen te betalen. Zes op de tien armoedehulporganisaties zien meer hulpvragen van gezinnen met kinderen. Bijna de helft ziet leerprestaties achteruitgaan en 31 procent ziet schoolverzuim ontstaan.

Dat blijkt uit onderzoek van het Armoedefonds onder ruim 500 lokale hulporganisaties in Nederland. Bijna zeven op de tien organisaties zien dat gezinnen moeite hebben om een laptop voor school te betalen. Ook schooltassen, gymspullen en rekenmachines ontbreken.

Schaamte en stress

"Het ontbreken van schoolspullen leidt tot schaamte, stress, uitsluiting en zelfs achterblijvende prestaties en schoolverzuim", zegt directeur Henk de Graaf van het Armoedefonds.

Volgens De Graaf ging een middelbare scholier iedere dag met een boodschappentas naar school omdat thuis geen geld was voor een rugzak.

Ook thuis spullen tekort

Volgens het onderzoek ziet ruim een derde van de hulporganisaties dat meubels in kinderkamers ontbreken. De helft geeft aan dat kinderen geen rustige plek hebben om te leren of huiswerk te maken.