Minister Karremans roept ouders op: laat je kind naar school fietsen

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) roept ouders op hun kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk naar school te laten fietsen. Niet alleen de auto kan volgens hem beter thuisblijven, ook de bakfiets als dat mogelijk is. Veilig Verkeer Nederland sluit zich daarbij aan.

Auto's zorgen volgens de VVD-minister voor drukke en onveilige situaties rond scholen. "Ik denk dat elke ouder het wel herkent, die plek tussen tien voor half negen en half negen. Het is superdruk, er komen auto's, mensen met bakfietsen, normale fietsen, alles door elkaar heen. Het is totaal onoverzichtelijk."

'Fietsvaardigheid beneden peil'

Bij de bakfietsen gaat het er vooral om dat kinderen leren aan het verkeer mee te doen. Puck Bakema van Veilig Verkeer Nederland merkt dat de fietsvaardigheid van kinderen die veel met de bakfiets worden gebracht beneden peil is. "Het is makkelijk, maar zorgt er ook voor dat kinderen minder zelfredzaam zijn." De verkeersorganisatie raadt ouders aan om kinderen zo vroeg mogelijk zelf te laten fietsen, al vanaf de loopfiets.