'Fries, Limburgs of Oekraïens: laat kinderen in klas eigen taal spreken'

Scholen zien het spreken van meerdere talen door kinderen vaak als lastig of onbelangrijk. Maar volgens de Onderwijsraad laten scholen daardoor juist kansen liggen. In een nieuw advies schrijft de raad dat de thuistaal van leerlingen kan helpen om sneller en beter Nederlands te leren.

De raad geeft voorbeelden, zoals Oekraïense leerlingen die tijdens een les Nederlands als tweede taal de opdrachten eerst in hun moedertaal bespreken. Daardoor begrijpen ze de teksten beter en kunnen ze hun antwoorden scherper formuleren. Pas als ze er niet uitkomen, schakelen ze over naar het Nederlands. Volgens de raad kan zo'n aanpak bijdragen aan "het welbevinden van leerlingen en hun betrokkenheid bij de les".

Veiliger en meer verbonden

Niet alleen talen van migranten, maar ook bijvoorbeeld Fries en Limburgs vallen onder die zogenoemde talige diversiteit. Door kinderen de ruimte te geven hun thuistaal te gebruiken, zouden zij zich veiliger en meer verbonden voelen. De raad vindt dat de overheid scholen moet verplichten om dit onderdeel te maken van hun taalbeleid. Ook zouden leraren extra scholing moeten krijgen om hiermee om te gaan.

Toch klinkt er ook kritiek. Sommige leraren en jongeren gaven tegenover de opstellers van het rapport aan dat leerlingen die alleen Nederlands spreken zich dan juist "minder verbonden zullen voelen met de school of opleiding". Een deel van de scholen moedigt kinderen nu aan om onderling altijd Nederlands te spreken, met het idee dat "zo iedereen elkaar kan verstaan en niemand zich buitengesloten voelt". Volgens de Onderwijsraad kan het echter ook positief uitpakken als "de boodschap is dat elke taal erbij hoort".

