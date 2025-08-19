Docent start eigen middelbare school: 'Het moet echt anders'

In het zuiden zijn de scholen weer begonnen en meteen speelt al de discussie over te volle klassen. De politieke partijen D66 en SP willen daarom wettelijk vastleggen dat klassen kleiner moeten: eerst naar 29 leerlingen per klas en daarna tot 21. Volgens hen is er geen lerarentekort, maar een tekort aan leraren die voor de klas willen staan door de hoge werkdruk.

Ook docent Koen van der Hagen ziet dat niet ieder kind gelijke kansen krijgt. Volgend jaar start hij daarom zijn eigen middelbare school: Flux College. Daar zitten leerlingen van alle niveaus samen in een klas, met moderne middelen als AI en persoonlijke coaching.

“Op onze school draait het niet om cijfers, maar om de leerlingen", legt Koen uit. Leerlingen werken aan projecten en krijgen opdrachten waarmee ze zelf aan de slag gaan. Klassieke lessen maken deels plaats voor moderne middelen, zoals een AI-coach. "Zo leren ze ook nadenken over vragen als: waarom lopen dingen in de maatschappij soms niet goed? En als samenwerken niet vanzelf gaat, kijken we samen hoe dat beter kan."

Volgens Koen is er in het huidige onderwijs te weinig ruimte voor nieuwsgierigheid. "Alles draait om roosters en routine. Terwijl ik geloof dat als we leerlingen opleiden tot nieuwsgierige mensen, de hele maatschappij daar profijt van heeft."

Waarom een nieuwe school?

De docent werkte eerder op verschillende middelbare scholen in Nijmegen, maar miste daar keuzevrijheid voor leerlingen.

" Voor scholieren is er nog niet veel te kiezen. Dat kan op een mooiere en prettigere manier, waarbij ook de kennisoverdracht anders en rijker wordt ervaren. Bovendien denk ik dat docenten zo meer plezier uit hun werk halen."

En het lerarentekort dan?

Volgens Koen is het tekort vooral een kwestie van werkdruk. “Als ik collega’s spreek, zeggen ze vaak: ‘Kunnen we niet bij jou komen werken?’ We leiden leerlingen nu vooral op voor het eindresultaat, terwijl ik geloof dat ze meer leren van het proces. Als we minder nadruk leggen op resultaten en meer op het leerproces, geeft dat leerlingen meer plezier én kan het de werkdruk voor docenten verlagen.”

Het Flux College zit nu in de ontwikkelfase. Om officieel te kunnen starten, moeten er in het najaar tussen de 700 en 800 handtekeningen verzameld worden, zo’n 200 per niveau. "Ik hoop in oktober volgend jaar te openen", zegt Koen. "Ook ik paste zelf niet altijd in het systeem. Juist daarom vind ik dat we hier iets aan moeten doen."