Zomervakantie voorbij: school is weer begonnen in Zuid-Nederland

Het lijkt lang maar helaas is die zomervakantie toch altijd weer voorbij voor je het weet. Voor alle leerlingen in Zuid-Nederland is dit helaas het geval vandaag want het onderwijs wordt weer opgestart deze morgen. Die allereerste dag is voor iedereen, voor zowel leerlingen als leerkrachten toch altijd weer even wennen en zelfs een beetje spannend. Zo ook op KPO De Vlindertuin in Roosendaal.

Hart van Nederland was er maandagochtend bij. Volgende week begint het nieuwe schooljaar in het noorden, een week later in het midden van het land.