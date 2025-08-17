Let op! De schoolvakantie is weer voorbij en dus is het drukker op de weg

Misschien ben je net bijgekomen van de zwarte zaterdag op vakantie, toch staan er alweer nieuwe files voor de deur. Deze maandag zijn op sommige plaatsen de vakanties alweer afgelopen en dus verwacht Rijkswaterstaat ook weer meer drukte op de Nederlandse wegen. Daar komt nog bij er op sommige plaatsen gewerkt wordt op de weg.

Op maandag 18 augustus starten de scholen in het zuiden van het land. Een week later start het noorden en op maandag 1 september start het midden van het land weer.

In de zomervakantie waren er veel werkzaamheden, maar die zijn nog niet allemaal klaar. Zo wordt er nog tot half september gewerkt aan de Coentunnel bij Amsterdam en er wordt daarna nog gewerkt aan knooppunt Watergraafsmeer en Amstel op de A10.

Vanaf 22 augustus is de A12 bij Utrecht dicht tussen de knooppunten Maanderbroek en Lunetten. Ook zijn er diverse evenementen die voor extra drukte kunnen zorgen.

Het aantal files neemt nog steeds toe, zo is te zien in onderstaande video: