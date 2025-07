Het is zomer, maar deze (en steeds meer) kinderen gaan naar school

Het lijkt wel een normale schooldag, deze donderdag in juli. In Amsterdam brengen ouders hun kinderen naar zomerschool. Zomerschool is in enorm in trek. Ieder jaar blijven het aantal aanmeldingen voor het bijspijkeren van basisschoolleerlingen in de zomer stijgen. De capaciteit voor de school in Amsterdam is bereikt en ze moeten steeds vaker nee verkopen.

Iedere dag zijn er in de ochtend lessen rekenen en taal. In de middag gaan de leerlingen samen activiteiten doen. Als de populariteit blijft groeien, moet de zomerschool in de komende jaren meer locaties gaan zoeken.

Loes Kamsteeg, projectleider van de zomerschool, ziet de vraag naar zomerschool enorm toenemen de afgelopen jaren. "Op onze huidige locatie zitten we aan onze maximale capaciteit. De zomerschool wordt gegeven door twee docenten die leerlingen in de zomer taal en rekenen bijspijkeren. Als de vraag volgende zomer nog meer toe gaat nemen, moeten we contact op nemen met andere locaties om meer klassen te kunnen organiseren."

Geen zomerdip meer?

De klassen blijven klein, "om de leerlingen het beste onderwijs te bieden". "Vooral bij leerlingen die thuis een andere taal spreken, zien we een groot effect van de zomerschool, maar ook bij andere leerlingen zien we dat ze sneller meegaan in het reguliere schooljaar en minder last hebben van een zomerdip."

Maar het is niet alleen maar leren tijdens zomerschool, vertelt Loes. "Iedere ochtend geven we lessen en in de middag organiseren we verschillende activiteiten met de leerlingen. Het blijft immers zomervakantie."