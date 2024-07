Nieuwe generatie Friezen zet eigen taal in toekomst op eerste plek

Het rijk en de provincie Friesland zijn het er allang over eens, we moeten zuinig zijn op onze dialecten. Zo werd begin april nog bekend dat het ministerie van Binnenlandse Zaken maar liefst 18 miljoen euro investeert in de bevordering van de Friese taal.

Op basisschool 't Holdersnest in Harkema zijn ze daar maar wat blij mee, zij geven al ruim 15 jaar drietalig onderwijs en dat betaald zich op latere leeftijd dubbel en dwars uit. Dat ziet ook directeur van 't Holdersnest, Michiel Veenstra: "Fries wordt hier voornamelijk vanuit huis gesproken en wie hier in de regio aan het werk wil, bijvoorbeeld in de zorg, moet de taal wel kunnen spreken."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Op de school is Nederlands de voertaal, in de regio is Fries belangrijk, en mondiaal gezien is Engels belangrijk. "Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is om jezelf verstaanbaar te maken buiten de bekende grenzen. Aan de uitstroom is te zien hoe goed leerlingen scoren op de talen in het voortgezet onderwijs. Het idee dat het ingewikkeld is blijkt nogal ongegrond en achterhaald. Ook omdat het leren van talen, ook voor niet concrete zaken, zorgt dat ook het leren van andere vaardigheden makkelijker maakt", vertelt Veenstra verder.

Taalkundig kapitaal

Iemand die ook veel heeft gehad aan meerdertalig onderwijs is Martijn Kingma, promovendus Fryske Akademy en UvA. Hij kreeg vroeger les in het Nederlands en het Fries, zijn Engels is bovengemiddeld goed, mede door die tweetalige basis vanuit de basisschool. ''Taalkundig kapitaal, noemen we dat", vertelt Kingma aan Hart van Nederland. "De wereld verandert waardoor Engels steeds belangrijker wordt, maar mensen onderschatten ook de waarde van de Friese taal. Niet alleen maar in culturele zin, maar ook omdat het voor veel Friezen de moedertaal is."