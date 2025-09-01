Terug

Leerlingen moeten leren 'verantwoord' om te gaan met AI

AI

1 sep 2025, 10:55

Leerlingen moeten "verantwoord" leren omgaan met AI-systemen. Dat staat in de zogeheten kerndoelen die staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs, VVD) wil invoeren voor het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Paul heeft de doelen maandag voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Basisschoolleerlingen moeten AI-systemen leren beschrijven en herkennen, en "beschrijven hoe het gedrag van AI-systemen lijkt op menselijk gedrag". Op de middelbare school moeten ze onder meer experimenteren met het trainen van AI. Havo- en vwo-leerlingen leren daarnaast nadenken over de mogelijkheden en beperkingen van kunstmatige intelligentie. Waar basisschoolleerlingen alleen nog "verantwoord" leren omgaan met AI, is dat in de onderbouw van de middelbare school "doelgericht, verantwoord en kritisch".

De overheid geeft scholen ook voorstellen om de doelen in te vullen. Basisschooldocenten kunnen bijvoorbeeld "de vraag bespreken of AI echt kan denken als een mens".

Jongeren gebruikten steeds vaker AI, soms zoeken ze zelfs steun bij bots:

Steeds meer jongeren zoeken steun bij AI-chatbots
1:35

Steeds meer jongeren zoeken steun bij AI-chatbots

Nieuwe leerdoelen

De leerdoelen zijn onderdeel van een vernieuwing van het leerplan waar Paul aan werkt. Scholen besteden al aandacht aan digitalisering, maar dat onderwerp is nog niet officieel onderdeel van het onderwijsprogramma. De bedoeling was om "tijdloze kerndoelen" te maken, licht een woordvoerder van de staatssecretaris toe. Als de wereld verandert, kunnen de doelen alsnog worden aangepast.

Behalve over AI komen er meer doelen voor "digitale geletterdheid". Scholieren leren daarbij onder meer programmeren, digitale media doorzoeken en veilig omgaan met digitale systemen.

ANP

