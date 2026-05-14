Nu al meer dan 188.000 klachten over eindexamens, vooral deze ergernis valt op

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is overspoeld met klachten over de eindexamens. Tot woensdagavond kwamen al meer dan 188.000 meldingen binnen. Opvallend: bijna een derde van alle klachten over geluidsoverlast gaat over fatbikes, zegt bestuurslid en woordvoerder Inass Jagour.

Volgens het LAKS zorgen vooral alarmen van fatbikes op schoolpleinen voor frustratie bij examenkandidaten. Ook werd geklaagd over 'borende werkzaamheden' en hoestende medewerkers tijdens examens. De meeste meldingen komen uit Noord-Holland.

Het is een spannende periode voor scholieren. Om leerlingen een hart onder de riem te steken, heeft docent Ruth Sopacua van het CS Vincent van Gogh in Assen de 'chillpil' bedacht.

Vooral havoleerlingen laten van zich horen. Zij dienden tot nu toe zo'n 72.000 klachten in. Daarna volgen vmbo-leerlingen met 65.000 meldingen en vwo'ers met bijna 50.000 klachten. Veel scholieren vinden examens te moeilijk of te lang.

Onduidelijkheid bij vmbo-economie

Woensdag stroomden vooral klachten binnen over het vmbo-examen economie. Daarover kwamen bijna 5300 meldingen binnen. Leerlingen noemden de vragen onduidelijk. "Ik heb geen idee wat ik nou precies moest doen", schreef een examenkandidaat aan het LAKS.

Tot nu toe kwamen de meeste klachten binnen over het havo-examen Nederlands en het vmbo-examen wiskunde. Het aantal klachten na de eerste paar dagen ligt dit jaar een stuk hoger dan vorig jaar. Toen stond de teller na de examens op ruim 244.000.

Er moet nog even geblokt worden. Het eerste tijdvak van de examens duurt tot en met 27 mei. De herkansingen vinden plaats van 16 tot en met 23 juni.