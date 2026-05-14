Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nu al meer dan 188.000 klachten over eindexamens, vooral deze ergernis valt op

Opvoeding

Vandaag, 06:23

Link gekopieerd

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is overspoeld met klachten over de eindexamens. Tot woensdagavond kwamen al meer dan 188.000 meldingen binnen. Opvallend: bijna een derde van alle klachten over geluidsoverlast gaat over fatbikes, zegt bestuurslid en woordvoerder Inass Jagour.

Volgens het LAKS zorgen vooral alarmen van fatbikes op schoolpleinen voor frustratie bij examenkandidaten. Ook werd geklaagd over 'borende werkzaamheden' en hoestende medewerkers tijdens examens. De meeste meldingen komen uit Noord-Holland.

Het is een spannende periode voor scholieren. Om leerlingen een hart onder de riem te steken, heeft docent Ruth Sopacua van het CS Vincent van Gogh in Assen de 'chillpil' bedacht, zoals je ziet op bovenstaande video.

Vooral havoleerlingen laten van zich horen. Zij dienden tot nu toe zo'n 72.000 klachten in. Daarna volgen vmbo-leerlingen met 65.000 meldingen en vwo'ers met bijna 50.000 klachten. Veel scholieren vinden examens te moeilijk of te lang.

Onduidelijkheid bij vmbo-economie

Woensdag stroomden vooral klachten binnen over het vmbo-examen economie. Daarover kwamen bijna 5300 meldingen binnen. Leerlingen noemden de vragen onduidelijk. "Ik heb geen idee wat ik nou precies moest doen", schreef een examenkandidaat aan het LAKS.

Tot nu toe kwamen de meeste klachten binnen over het havo-examen Nederlands en het vmbo-examen wiskunde. Het aantal klachten na de eerste paar dagen ligt dit jaar een stuk hoger dan vorig jaar. Toen stond de teller na de examens op ruim 244.000.

Er moet nog even geblokt worden. Het eerste tijdvak van de examens duurt tot en met 27 mei. De herkansingen vinden plaats van 16 tot en met 23 juni.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Scholieren klagen massaal over examens: nu al 165.000 meldingen bij LAKS
Scholieren klagen massaal over examens: nu al 165.000 meldingen bij LAKS
Scholieren klagen volop over moeilijk examen natuurkunde: 'Absolute depressie'
Scholieren klagen volop over moeilijk examen natuurkunde: 'Absolute depressie'
Eindexamenstress loopt op: scholieren kunnen nu ook 'stresslijn' bellen
Eindexamenstress loopt op: scholieren kunnen nu ook 'stresslijn' bellen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.