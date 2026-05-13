Scholieren klagen massaal over examens: nu al 165.000 meldingen bij LAKS

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ontvangt flink wat klachten over de examens dit jaar. Tot nu toe heeft de Eindexamenklachtenlijn 165.000 klachten ontvangen, terwijl de eindexamenleerlingen pas vier dagen onderweg zijn.

"Er wordt aanzienlijk meer geklaagd dit jaar", zegt Inass Jagour, bestuurslid en woordvoerder van het LAKS. "We hebben het vermoeden dat we het record tot nu toe, 380.000 klachten in 2024, gaan overstijgen. Het is goed dat scholieren ons weten te vinden. Het laat zien hoe ze vandaag de dag de examens ervaren en dat ze een uitlaatklep nodig hebben."

Het is een spannende periode voor scholieren. Om leerlingen een hart onder de riem te steken, heeft docent Ruth Sopacua van het CS Vincent van Gogh in Assen de 'chillpil' bedacht, zoals je ziet op bovenstaande video.

Massaal geklaagd over examen Nederlands

Op de eerste dag van de centrale eindexamens ontving LAKS zo'n 26.000 klachten. Vooral het examen Nederlands voor havo-leerlingen leidde tot veel frustratie. Voor dit examen kwamen ruim 14.000 klachten binnen. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en soms onduidelijk.