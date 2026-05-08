Scholieren klagen massaal over examen Nederlands op eerste dag eindexamens

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn op de eerste dag van de centrale eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het examen Nederlands voor havo-leerlingen leidde tot veel frustratie. Scholieren vonden de vragen moeilijk en soms onduidelijk.

Vrijdag begonnen ongeveer 185.000 scholieren aan hun centraal schriftelijke examens. Alleen al over het havo-examen Nederlands kwamen ruim 14.000 klachten binnen. Dat zijn er meer dan bij veel andere vakken.

Het is een spannende periode voor scholieren. Om leerlingen een hart onder de riem te steken, heeft docent Ruth Sopacua van het CS Vincent van Gogh in Assen de 'chillpil' bedacht, zoals je ziet op bovenstaande video.

'Ander examen'

Volgens LAKS-bestuurslid Inass Jagour vonden veel leerlingen het examen totaal anders dan eerdere jaren. "Totaal niet vergelijkbaar met eerdere examens", zegt zij. Scholieren bereiden zich vaak voor met examens uit voorgaande jaren, maar volgens veel leerlingen sloot dit examen daar nauwelijks op aan.

Ook over de formulering van de vragen kwamen veel meldingen binnen. Leerlingen zouden moeite hebben gehad om goed te begrijpen wat precies werd gevraagd.

Meer klachten dan vorig jaar

Het aantal klachten ligt hoger dan op de eerste examendag van vorig jaar. Toen ontving het LAKS ongeveer 21.000 meldingen. In 2024 kwamen uiteindelijk zo'n 35.000 klachten binnen.

Scholieren kunnen tijdens de examenperiode bellen met het LAKS om klachten door te geven. Sinds dit jaar kunnen leerlingen ook hulp krijgen bij examenstress. Zij worden dan doorverbonden met In je Bol, een platform voor mentale gezondheid onder jongeren. Daar krijgen ze een getrainde vrijwilliger aan de lijn.