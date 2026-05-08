Eindexamenstress loopt op: scholieren kunnen nu ook 'stresslijn' bellen

Naast de bekende Eindexamenklachtenlijn komt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) dit jaar met de zogenoemde stresslijn. Die is bedoeld voor eindexamenleerlingen die geen klacht willen indienen, maar "behoefte hebben aan een luisterend oor in deze stressvolle periode". Volgens LAKS-bestuurder Inass Jagour verdienen scholieren "een plek om stress en prestatiedruk te uiten".

Jagour wijst op onderzoek waaruit blijkt dat zes op de tien jongeren regelmatig of vaak prestatiedruk ervaren. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van begin deze eeuw.

"Meerdere factoren spelen een rol. Denk aan social media waar jongeren zichzelf voortdurend kunnen vergelijken, wat druk zet. Verder wordt van leerlingen verwacht dat ze presteren op school én sociale contacten goed onderhouden. En door het lerarentekort is er meer aandacht voor didactische voortgang, maar minder voor het mentale welzijn van jongeren, terwijl dat niet mag ontbreken."

Signaal

Dat eindexamenleerlingen hun stress graag ventileren, merkte het LAKS via de Eindexamenklachtenlijn. "We deden een oproep om de lijn alleen te gebruiken voor inhoudelijke en praktische klachten en niet om stoom af te blazen. Pardoes daalde het aantal meldingen van 380.000 in 2024 naar 240.000 vorig jaar. Dat was voor ons het signaal dat leerlingen zich vaak beoordeeld voelen en gehoord willen worden. Vanuit die ervaring is het idee voor de stresslijn ontstaan."

Scholieren kunnen vanaf vrijdag bellen met het LAKS en worden via een keuzemenu doorverwezen naar de klachten- of stresslijn. Praktische of inhoudelijke klachten legt het LAKS neer bij examenmakers of onderwijsinstellingen. "Vorig jaar benaderden we 122 scholen daarover", vertelt Jagour verder. Sinds 1 april kunnen scholieren problemen ook online melden. De teller stond vrijdagochtend op al op 593 meldingen.