Scholieren klagen volop over moeilijk examen natuurkunde: 'Absolute depressie'

Vandaag, 21:09

Duizenden middelbare scholieren hebben maandag geklaagd over het vwo-examen natuurkunde. Volgens het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vonden veel leerlingen de toets veel te moeilijk, te lang en onduidelijk opgesteld.

Op de tweede dag van de landelijke eindexamens stond de klachtenteller maandag op bijna 95.000 meldingen. Dat is volgens LAKS-bestuurslid en woordvoerder Inass Jagour "best veel". Vorig jaar kwamen tijdens de volledige examenperiode ongeveer 240.000 klachten binnen.

Het is een spannende periode voor scholieren. Om leerlingen een hart onder de riem te steken, heeft docent Ruth Sopacua van het CS Vincent van Gogh in Assen de 'chillpil' bedacht, zoals je ziet op bovenstaande video.

Maandag werd het meest geklaagd over het natuurkunde-examen voor vwo-leerlingen. Alleen over die toets kwamen al 11.438 klachten binnen. Scholieren klaagden vooral over de ingewikkelde vraagstelling en vonden dat het examen niet goed aansloot op de lesstof.

Ook vonden leerlingen dat het examen te lang was. Eén scholier omschreef het examen zelfs als "een absolute depressie".

Vrijdag en in het weekend kwamen al veel meldingen binnen over de eerste examens. Maandagochtend stond de teller nog op ongeveer 60.000 klachten. Sinds 1988 kunnen scholieren via de klachtenlijn van het LAKS hun frustraties en opmerkingen over examens doorgeven.

Door ANP

