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Kan de vlag uit? Eindexamenkandidaten horen vandaag of ze geslaagd zijn

Kan de vlag uit? Eindexamenkandidaten horen vandaag of ze geslaagd zijn

Opvoeding

Vandaag, 07:04

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Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen donderdag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Als dat zo is, kan de vlag uit, met de schooltas eraan. Voor wie dat nodig heeft, volgt binnenkort een herkansing. Pas in het najaar wordt bekendgemaakt hoeveel leerlingen zijn geslaagd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de meeste eindexamenkandidaten, bijna 95.000, op het vmbo zitten. Verder doen ruim 51.000 havisten eindexamen en ruim 36.000 vwo'ers. Vorig jaar deden ruim 181.000 jongeren eindexamen. Dit jaar deden iets meer vmbo'ers eindexamen dan vorig jaar.

Scholieren van vier middelbare scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda deden hun examens dit jaar tussen de planten. Onderzoek wijst uit dat planten concentratie en focus stimuleren en dat stress erdoor afneemt:

Eindexamens tussen de planten: betere concentratie en minder stress
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Eindexamens tussen de planten: betere concentratie en minder stress

Flink meer klachten dan vorig jaar

Volgens het statistiekbureau zitten er iets meer meisjes dan jongens in het laatste schooljaar. Op het vmbo zitten wel meer jongens dan meiden in het laatste jaar: 48.000 jongens tegenover 46.000 meiden. In totaal woont ruim een vijfde van de eindexamenleerlingen in Zuid-Holland. Ongeveer 2 procent woont in Zeeland, het laagste aandeel.

Het eerste tijdvak begon op 8 mei en duurde tot en met 27 mei. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kreeg in die periode bijna 339.000 klachten over de eindexamens, flink meer dan vorig jaar. Het tweede tijdvak, voor leerlingen die nog niet geslaagd zijn, begint op 16 juni en duurt een week. De uitslagen daarvan komen op 30 juni.

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Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben in andere periodes hun staatsexamen gedaan. Zij kunnen tussen donderdag en eind augustus de uitslag horen.

Door ANP

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