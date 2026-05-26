'Eindexamens passen niet bij deze generatie' stelt LAKS na klachtenregen

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn deze examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekomen. Bestuurslid en woordvoerder Inass Jagour spreekt van een groot aantal klachten dat volgens haar duidelijk laat zien "dat er echt iets moet veranderen".

Het recordaantal klachten van 2024 werd niet verbroken, maar het zijn er dit jaar wel veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens Jagour sluit de huidige manier van examineren niet meer aan bij deze generatie leerlingen. De nadruk ligt te veel op deze eindexamens, zegt ze. "Dat eist zijn tol op het mentale welzijn van de leerlingen en de prestaties." Daarom pleit ze voor een andere toetscultuur. Ook wil het LAKS af van de regel dat een leerling gemiddeld een 5,5 moet scoren voor alle gemaakte centrale examens.

Stress

Jagour wijst ook op de honderden telefoontjes die tijdens de eerste examendagen werden gepleegd met In je Bol, een platform voor mentale gezondheid onder jongeren. Daar konden examenleerlingen dit jaar voor het eerst terecht als zij stress hadden voor de examens.

Om leerlingen een hart onder de riem te steken, bedacht docent Ruth Sopacua van het CS Vincent van Gogh in Assen de 'chillpil', zoals je ziet op bovenstaande video.

Het meest geklaagd werd dit jaar over het havo-examen Nederlands met meer dan 40.000 klachten. Woensdag zijn de laatste examens voor de vakken Russisch, Arabisch, Spaans en Turks. Op 6 juni begint het tweede tijdvak, waarbij ook herkansingen plaatsvinden.