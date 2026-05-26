Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Eindexamens passen niet bij deze generatie' stelt LAKS na klachtenregen

Debat

Vandaag, 21:10

Link gekopieerd

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn deze examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekomen. Bestuurslid en woordvoerder Inass Jagour spreekt van een groot aantal klachten dat volgens haar duidelijk laat zien "dat er echt iets moet veranderen".

Het recordaantal klachten van 2024 werd niet verbroken, maar het zijn er dit jaar wel veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens Jagour sluit de huidige manier van examineren niet meer aan bij deze generatie leerlingen. De nadruk ligt te veel op deze eindexamens, zegt ze. "Dat eist zijn tol op het mentale welzijn van de leerlingen en de prestaties." Daarom pleit ze voor een andere toetscultuur. Ook wil het LAKS af van de regel dat een leerling gemiddeld een 5,5 moet scoren voor alle gemaakte centrale examens.

Stress

Jagour wijst ook op de honderden telefoontjes die tijdens de eerste examendagen werden gepleegd met In je Bol, een platform voor mentale gezondheid onder jongeren. Daar konden examenleerlingen dit jaar voor het eerst terecht als zij stress hadden voor de examens.

Om leerlingen een hart onder de riem te steken, bedacht docent Ruth Sopacua van het CS Vincent van Gogh in Assen de 'chillpil', zoals je ziet op bovenstaande video.

Het meest geklaagd werd dit jaar over het havo-examen Nederlands met meer dan 40.000 klachten. Woensdag zijn de laatste examens voor de vakken Russisch, Arabisch, Spaans en Turks. Op 6 juni begint het tweede tijdvak, waarbij ook herkansingen plaatsvinden.

Door ANP

Lees ook

Nu al meer dan 188.000 klachten over eindexamens, vooral deze ergernis valt op
Nu al meer dan 188.000 klachten over eindexamens, vooral deze ergernis valt op
Scholieren klagen massaal over examen Nederlands op eerste dag eindexamens
Scholieren klagen massaal over examen Nederlands op eerste dag eindexamens
Eindexamenstress loopt op: scholieren kunnen nu ook 'stresslijn' bellen
Eindexamenstress loopt op: scholieren kunnen nu ook 'stresslijn' bellen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.