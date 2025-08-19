Winkels met tweedehands kleding schieten als paddenstoelen uit de grond

Het aantal tweedehandskledingwinkels is flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). In Noord-Holland zijn de meeste gevestigd, gevolgd door Zuid-Holland. Het aantal kringloopwinkels is daarentegen wel afgenomen.

Nederland telde begin 2013 nog 516 winkels die tweedehands kleding verkochten. In juli van dit jaar lag dat aantal op 723. Daarvan bevinden zich 155 winkels in Noord-Holland. In Zuid-Holland staan 124 van deze winkels. Het aantal winkels is in Flevoland met 5 locaties het laagst.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Minder kringloopwinkels

Het aantal kringloopwinkels neemt de laatste tijd juist wat af. De KVK rekent hier winkels onder die minder dan de helft van hun omzet uit de verkoop van tweedehandskleding halen. Dit aantal steeg tussen 2013 en 2017 van 1841 naar 2063, maar lag begin dit jaar op 1813.

Brancheorganisatie Kringloop Nederland spreekt van een stabilisering. "Onze leden zijn vaak de wat grotere winkels, we zien bij hen geen afname in het aantal vestigingen", aldus een woordvoerder. "Wel worden de winkels qua oppervlakte groter, er is veel aanbod van én veel vraag naar tweedehands. Textiel is een groot deel van de omzet bij onze leden, gemiddeld 28 procent."

Kringloopwinkels zijn volgens de KVK niet alleen meer in grote panden aan de randen van de stad te vinden, maar juist ook steeds vaker op A-locaties in stadscentra. Daarmee proberen ondernemers een nieuw publiek aan te spreken.

ANP