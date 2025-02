Protheses worden hier weggegooid, terwijl ze in andere landen nodig zijn: Early bedenkt oplossing

Protheses zijn vormen van medische hulpmiddelen die in Nederland niet gerecycled mogen worden. Hierdoor belanden ze, wanneer de eigenaar toe is aan een nieuwe prothese, bijna altijd in de container. In landen zoals Mexico hebben ze te weinig geld om iedereen die het nodig heeft protheses aan te bieden. De oplossing: Nederlandse protheses doneren aan het buitenland.

"Er staan nu twintig koffers, met daarin ruim 5000 kilo aan protheses en andere hulpmiddelen, klaar om mee naar Mexico te vliegen", vertelt Early Bouwman. Hij is een van de oprichters van Stichting Bodyparts For Foreigners (BFF). Het initiatief is een jaar geleden ontstaan toen Early, die zelf een beenprothese heeft, in Mexico ondervond dat veel mensen daar wegens armoede geen prothese kunnen krijgen.

Veel donaties

"Dat begon bij 1 prothese, dat werd 1 koffer, dat werden 2 koffers en toen werd het te duur om zelf te bekostigen", gaat hij verder. Op dit moment worden voor Mexico en Gambia protheses geregeld en er worden veel protheses gedoneerd. Het plan is om uiteindelijk uit te breiden naar meer landen die het nodig hebben. "We hebben gelukkig veel donaties en sponsoren", volgens Early.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Eén van de organisaties die doneert, is Van Meenen Orthopedie. Bart Koning, orthopedisch instrumentmaker en werkzaam in De Goorn, legt uit waarom: "Veel protheses die niet meer gebruikt mogen worden, worden zomaar weggegooid. Duurzaamheid is heel belangrijk voor ons. Ik hoop dat door de stap te nemen meer bedrijven dit doen en we zo het overbodig weggooien zoveel mogelijk kunnen reduceren."