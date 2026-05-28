TikTok Shop komt naar Nederland, Consumentenbond waarschuwt

Vandaag, 08:03

TikTok brengt TikTok Shop naar Nederland. Vanaf 15 juni kunnen Nederlandse gebruikers van het socialemediaplatform producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder daarvoor de app te verlaten. De Consumentenbond laat weten kritisch te zijn.

De snelgroeiende webwinkel, die volledig is geïntegreerd in de TikTok-app, bestaat onder meer in de Verenigde Staten al enkele jaren. Vorig jaar werd de shop ook beschikbaar in Duitsland en Frankrijk. Binnenkort zijn ook België en Oostenrijk aan de beurt.

Risico op impulsaankopen

TikTok meldt donderdag dat bij de start in Nederland direct verschillende merken meedoen, zoals Cloudpillo, Meroda, Perfetti, N BRANDS by Nikkie Plessen en Versuni. Actrice Nikkie Plessen laat weten dat zij TikTok Shop ziet als een belangrijke volgende stap voor de digitale aanwezigheid van haar modebedrijf.

Het platform is niet onomstreden. De Consumentenbond vindt dat het kopen van producten te makkelijk wordt gemaakt en daarmee impulsaankopen bevordert. "Vooral bij jongeren, die kunnen op deze manier makkelijker in de schulden komen", waarschuwt een woordvoerster.

Algoritme bepaalt wat gebruikers zien

Volgens haar is TikTok geen neutraal verkoopkanaal. "Het algoritme bepaalt wat je als gebruiker van het platform ziet en kan kopen. Dat is niet eerlijk", stelt ze. "We vinden het belangrijk dat consumenten rust en tijd hebben om na te denken over wat ze kopen, reviews te bekijken, producten te vergelijken en zich af te vragen of ze het wel echt nodig hebben."

Toch gaat de Consumentenbond geen stappen ondernemen tegen de komst van TikTok Shop. De belangenorganisatie steunt wel een rechtszaak tegen de Chinese TikTok-eigenaar ByteDance over de manier waarop de TikTok-app omgaat met gebruikersgegevens. In die zaak staat centraal dat het platform volgens de bond bij zowel volwassenen als kinderen te veel gegevens verzamelt.

