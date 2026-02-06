Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
EU grijpt in tegen TikTok: app te verslavend, boete dreigt

EU grijpt in tegen TikTok: app te verslavend, boete dreigt

Social Media

Vandaag, 12:23

Link gekopieerd

TikTok is in overtreding met Europese digitale regels omdat de app te verslavend is. Dat concludeert de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Volgens Brussel is het ontwerp van TikTok erop gericht om gebruikers zo lang mogelijk te laten doorscrollen, met alle gevolgen van dien.

De Commissie wijst onder meer op het oneindig scrollen, het automatisch afspelen van video's, pushmeldingen en sterk gepersonaliseerde aanbevelingen. Al deze functies zorgen ervoor dat gebruikers op de app blijven hangen, vaak langer dan ze zelf willen.

Een TikTok‑hype zorgde in december voor smerige toiletten op middelbare scholen:

Vieze TikTok-trend zorgt voor problemen op Nederlandse scholen
1:00

Vieze TikTok-trend zorgt voor problemen op Nederlandse scholen

Volgens de Europese Commissie heeft TikTok onvoldoende onderzocht wat deze verslavende functies doen met de fysieke en mentale gezondheid van gebruikers. Daarbij wordt vooral gewezen op minderjarigen en kwetsbare volwassenen.

Boete

Het leidt nog niet direct tot een boete van de Commissie. Eerst krijgt TikTok de kans om zich te verweren. Als dat niet voldoende is, kan Brussel overgaan tot een boete die kan oplopen tot maximaal 6 procent van de totale wereldwijde jaaromzet van TikTok.

Het ontwerp van TikTok zorgt ervoor dat gebruikers blijven scrollen, bijvoorbeeld door hen te 'belonen' met nieuwe content. "Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit kan leiden tot dwangmatig gedrag en een verminderde zelfbeheersing van gebruikers", stelt de Commissie. Verder zou TikTok onvoldoende aandacht hebben gehad voor signalen van dwangmatig gebruik, zoals minderjarigen die 's nachts actief zijn op de app of de hoeveelheid tijd die gebruikers erop doorbrengen.

Maatregelen weinig effect

Ook de maatregelen die TikTok zegt te nemen, hebben volgens de Commissie weinig effect. Hulpmiddelen die schermtijd moeten verminderen, leiden niet tot minder gebruik omdat ze makkelijk te negeren zijn. Daarnaast is ouderlijk toezicht op de app te ingewikkeld. Om het verslavende karakter aan te pakken, moet TikTok het basisontwerp van de app aanpassen, concludeert de Commissie.

Er loopt daarnaast nog een ander onderzoek naar TikTok. Daarbij wordt gekeken naar de aanbevelingen van video’s en of die ervoor zorgen dat minderjarigen content te zien krijgen die niet geschikt is voor hun leeftijd. Dat onderzoek bekijkt ook of de Chinese app zich houdt aan de algemene Europese regels voor privacy en veiligheid van kinderen.

Door ANP

Lees ook

'Schokkende mishandelingen massaal gefilmd en gedeeld op scholen'
'Schokkende mishandelingen massaal gefilmd en gedeeld op scholen'
Geheim account 'My Girlfriend Harriet' gaat viraal: 'Totaal uit de hand gelopen'
Geheim account 'My Girlfriend Harriet' gaat viraal: 'Totaal uit de hand gelopen'
Dit is waarom we op sociale media massaal terugverlangen naar 2016
Dit is waarom we op sociale media massaal terugverlangen naar 2016

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.