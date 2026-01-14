Geheim account 'My Girlfriend Harriet' gaat viraal: 'Totaal uit de hand gelopen'

Op Instagram kan je de afgelopen dagen bijna niet om het account 'My Girlfriend Harriet' heen. Het geheime initiatief van Jeroen Bosch om zijn Engelse vriendin Harriet thuis te laten voelen in Nederland is totaal uit de hand gelopen. In slechts een paar dagen heeft Harriet, zonder dat ze het zelf weet, bijna 100.000 volgers verzameld.

Jeroen maakte stiekem een account van zijn vriendin om haar te helpen aan de eerste contacten in Nederland. Harriet woont nu namelijk nog in Londen, maar trekt ze binnenkort in bij Jeroen in Amsterdam. "Als zij hier straks woont, heeft ze niet echt een sociaal netwerk. Geen vriendinnen waarmee ze lekker pilates kan doen en een matcha kan drinken", vertelt Jeroen aan Showniews. "Ik dacht, ik ga haar helpen om vier, vijf vriendinnen te maken door een klein Instagramaccount op te zetten."

Het account 'My Girlfriend Harriet' was dus geboren. Op Instagram plaatst Jeroen allerlei video's van zijn vriendin en hun relatie. Binnen enkele dagen ontplofte het account en het aantal volgers liep in snel tempo op. Jeroen kan bijna niet geloven hoe snel het is gegaan. "Bizar. Nederland en ik heb dit samen gebouwd."

Jeroen en Harriet leerden elkaar op een bijzondere manier kennen en dit verhaal deelde Jeroen uiteraard ook op het account:

De massale aandacht krijgt Harriet voorlopig nog niet mee. Hoe lang dat duurt, is nog maar de vraag. "De voornaamste reden dat Harriet het nog niet weet, is omdat ze ziek is geworden. Daarnaast is TikTok in Engeland veel groter, Harriet gebruikt Instagram bijna niet."

Fanbase

Inmiddels heeft Harriet een flinke fanbase verzameld in heel Nederland. Daarom verwacht Jeroen dat het account niet lang geheim meer blijft voor zijn vriendin. "Als ik dit nog 48 uur volhoudt, is dat echt een wonder. Ik wil ook zo graag dat ze het weet. Ik vind het verschrikkelijk om zo mysterieus te doen. Zodra ze het doorheeft, gaan we kijken wat ze ermee wil."

