Instagram viert 15 jaar: van hondenfoto’s tot influencers en Instagram-musea

Instagram bestaat deze week vijftien jaar. Op 10 oktober 2010 plaatste oprichter Kevin Systrom de allereerste foto: van zijn hond met de tekst 'Test'. Wat begon als een simpele app voor vierkante foto’s met filters, groeide uit tot een wereldwijd platform.

Vandaag de dag heeft Instagram meer dan 8 miljoen Nederlandse gebruikers. Het platform wordt niet alleen gebruikt om foto’s te delen, maar ook door talloze influencers om een carrière op te bouwen.

Relevant

Media-expert Jaap van Zessen legt uit waarom Instagram zo succesvol werd: “De opkomst van Instagram liep samen met die van mobiele telefoons en mobiel internet. Het was nieuw dat je met dezelfde telefoon foto’s kon maken en meteen online kon delen. Dat platform combineerde beide en dat was een groot deel van hun vroege succes.”

Instagram bleef relevant door functies van andere apps over te nemen. “Snapchat werd populair met foto’s die na 24 uur verdwijnen. Kort daarna introduceerde Instagram Stories. En met de populariteit van TikTok volgde Instagram met eindeloos scrollen", vertelt Van Zessen.

Influencers maken er een carrière van

Instagram is inmiddels veel meer dan een app om foto’s van je huisdier te delen. Veel gebruikers hebben er een fulltime baan van gemaakt. Nochtli Peralta Alvarez begon haar pagina met fitnessfoto’s terwijl ze nog politieagent was.

Toen ze een foto in haar politie-uniform plaatste, ging deze wereldwijd viraal. “Het was bizar hoe hard het ging. Omdat ik Mexicaans ben, ging de foto zelfs in Zuid-Amerika rond", vertelt ze. Dankzij die bekendheid kon ze haar Instagram-pagina uitbouwen tot een volwaardige onderneming. Ze werkt nu samen met bedrijven, schrijft aan een boek en heeft onlangs haar tweede filmrol gespeeld.

Instagrammable musea

De drang naar opvallende foto’s groeit met Instagram mee. Daarom zijn er tegenwoordig speciale Instagram-musea, zoals Wondr, ontworpen om unieke content te maken. Bezoekers vinden er onder andere ballenbakken, kamers die lijken alsof je op het plafond loopt en ruimtes met speciale lampen.

“Omdat we nu ook een Barbie-ruimte hebben, en sets die lijken op een Spongebob-aflevering, is alles super Instagrammable,” zegt oprichter Sarah Mendes.