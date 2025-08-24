Herinner je je Windows 95 nog? Hierom was dat zo revolutionair

Op deze dag in 1995 introduceerde Bill Gates het meest revolutionaire computerprogramma ooit: Windows 95. Het had als doel de computer voor iedereen toegankelijk maken. Het computerprogramma introduceerde veel functies die nu, 30 jaar later, nog gebruikt worden.

Het is 24 augustus 1995 en de jonge Bill Gates presenteert samen met Jay Leno zijn nieuwste computerprogramma: Windows 95. "Dit nieuwe programma zorgde ervoor dat iedereen een computer kon gebruiken", vertelt Bart van den Akker, oprichter van het Home Computermuseum, tegen Hart van Nederland.

"Voorheen moest je voor het gebruik van een computer echt verstand hebben van codering. Hierdoor was het voornamelijk weggelegd voor mensen met interesse in de computerwereld. Windows 95 had als doel het deze apparaten voor iedereen beschikbaar te maken."

Groot succes

Vandaag de dag kunnen we het ons bijna niet meer voorstellen, maar in de jaren 90 was een programma als Windows revolutionair. De introductie van de taakbalk onderaan je scherm, een bureaublad met belangrijke programma's en een startmenu zijn in drie decennia amper veranderd.

Het grote succes zorgde er ook voor dat anderen op dit succes mee wilden liften. "Er waren destijds wel andere bedrijven die met verglijkbare technologie bezig waren, maar Windows veranderde de markt voor altijd", aldus Bart. "Geloof het of niet, maar Apple had in 1995 net Steve Jobs ontslagen en was redelijk roerloos. Na Windows 95 zie je ook dat Apple veel innovaties uit het programma van Microsoft na gaat maken."

Rage

Het bedrijf wist de anticipatie van hun felbegeerde computerprogramma goed naar de hand te zetten. Met een flitsende presentatie waarin niet alleen concurrenten, maar ook oude producten belachelijk gemaakt werden, wist Microsoft zichzelf als zichzelf als Techgigant op de kaart zetten.

Om duidelijk te maken dat dit een product voor alledaagse mensen was, haalden ze voor de promotie acteurs als Matthew Perry en Jennifer Aniston in huis. Zij waren door hun rollen in de serie Friends al een begrip bij het grote publiek. Windows 95 bood ook gemakkelijk toegang tot het internet. Deze nieuwe manier van communiceren maakte het programma als snel een must-have voor een groot publiek.