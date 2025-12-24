Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bizar: klagen op sociale media over kerstpakket kost Aida haar baan

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:03 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De meeste Nederlanders hebben hun kerstpakket inmiddels ontvangen. De één is er blij mee, de ander minder. Dat er verschil zit in kerstpakketten is bekend, net als het feit dat er soms over wordt geklaagd. Maar dat kritiek op social media kan leiden tot het niet verlengen van een contract, is opvallend. Het overkwam Aida Kruithof een paar dagen geleden.

Kruithof ontving een kerstpakket van een beveiligingsbedrijf dat onder meer wordt ingezet bij de Ziggo Dome en de Johan Cruijff ArenA. In het pakket zat onder andere een shirt. Dat viel niet in goede aarde bij Kruithof, die haar ongenoegen deelde op haar TikTok-account. In de video, die boven dit artikel is te zien, noemde ze het kerstpakket ‘treurig’. De video ging vervolgens viraal.

Contract niet verlengd

Ook haar werkgever kreeg de video onder ogen. Kort daarna werd Kruithof meegedeeld dat haar contract niet wordt verlengd, naar eigen zeggen vanwege de video die zij op sociale media had geplaatst.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Het nieuws kwam hard aan, vertelt Kruithof aan Hart van Nederland. "Ik schrok enorm toen ik dat telefoontje kreeg. Ze zeiden eigenlijk meteen: je contract wordt niet verlengd door de video die je op social media hebt geplaatst." Volgens haar werd haar contract normaal gesproken elke zes maanden verlengd. "Nu moet ik op zoek naar een andere baan doordat ik deze video heb geplaatst."

De video is inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken en heeft tienduizenden likes en reacties gekregen. Het contract van Kruithof zou officieel nog tot en met februari lopen, maar ze is niet langer welkom op haar werk. “Daardoor voelt het alsof ik letterlijk ontslagen ben,” zegt ze. Lang bij de pakken gaat ze niet neerzitten: "Ik heb toch al een nieuwe baan", vertelt ze in een van haar andere video’s.

Hart van Nederland heeft contact gezocht met het beveiligingsbedrijf voor een reactie, maar heeft tot op heden geen antwoord ontvangen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Leo (87) stuurt niemand weg bij deze voedselbank tijdens de feestdagen
Leo (87) stuurt niemand weg bij deze voedselbank tijdens de feestdagen
Wat moet je ermee? Nederlanders zetten kerstpakket weer online te koop
Wat moet je ermee? Nederlanders zetten kerstpakket weer online te koop
Jarenlang hielp Judith gezinnen, nu vechten zij voor haar: 'Vraag niet graag om hulp'
Jarenlang hielp Judith gezinnen, nu vechten zij voor haar: 'Vraag niet graag om hulp'
Kerstkoorts op Marktplaats: vraag naar 'gratis kerstpakketten' stijgt flink
Kerstkoorts op Marktplaats: vraag naar 'gratis kerstpakketten' stijgt flink

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.