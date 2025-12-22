Wat moet je ermee? Nederlanders zetten kerstpakket weer online te koop

Ieder jaar is het weer de vraag: wat zit er dit keer in het kerstpakket? Voor veel mensen is het een gewaardeerd gebaar, maar anderen vragen zich vooral af wat ze ermee moeten. De een geeft het weg aan vrienden of familie, de ander doneert het aan een goed doel. En weer anderen zetten het hele pakket gewoon online te koop. Dat laatste blijkt ook dit jaar weer uit het snel stijgende aanbod op Marktplaats.

Volgens Aleksandra Vidanovski, woordvoerder van Marktplaats, worden er vooral traditionele kerstpakketten aangeboden. Het gaat daarbij niet alleen om complete pakketten. Sommige mensen halen alleen de producten uit het pakket die ze zelf gebruiken; de rest wordt online gezet of weggegeven.

Opvallend is dat Lego dit jaar erg populair is. Werknemers van Coolblue kregen een Lego-bouwset in hun kerstpakket. De set van Café de Dijk, de oprichtplek van Coolblue, is al meerdere keren op Marktplaats verschenen.

Schuldgevoel

Naast het stijgende aantal kerstpakketadvertenties liet Marktplaats ook onderzoek doen naar het geven en ontvangen van cadeaus. Daaruit blijkt dat 37 procent van de Nederlanders stress ervaart door ongewenste cadeaus. Bijna de helft van de ondervraagden (48 procent) geven aan zich schuldig te voelen wanneer ze een gekregen cadeau doorverkopen of weggeven.

In de onderstaande video zijn de trends in het Marktplaats aanbod van de kerstpakketten van 2024 te zien:

0:56 Kerstpakketten online te koop aangeboden: vooral hier wordt op gezocht

Uit het onderzoek van Marktplaats blijkt verder dat vrouwen het moeilijker vinden om eerlijk te zeggen wat ze van gekregen cadeaus vinden dan mannen.

Het onderzoek werd in opdracht van Marktplaats uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX, tussen 30 april en 17 mei 2025, onder 2.000 Nederlanders. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.