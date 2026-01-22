Volg Hart van Nederland
'Schokkende mishandelingen massaal gefilmd en gedeeld op scholen'

Vandaag, 07:26

Op 62 procent van de middelbare scholen circuleren video’s waarin jongeren worden mishandeld of vernederd. Dat blijkt uit een enquête van Pointer (KRO-NCRV) en DUO-Onderwijs onder 252 schoolleiders. De filmpjes zorgen voor veel onrust en maken leerlingen bang.

De beelden worden vooral gedeeld via Snapchat en TikTok. Jeugdofficier Carlo Dronkers van het Openbaar Ministerie zegt dat jongeren de video’s gebruiken om zich sterk over te laten komen. “Het is een extra middel voor jongeren om te laten zien dat jij niet met je laat sollen,” zegt hij tegen Pointer.

Vorig jaar was er nog onrust tussen jongeren op scholen in Beverwijk en Heemkerk vanwege een ernstige mishandeling:

Slachtoffers blijven met angst zitten

Doordat de filmpjes snel worden doorgestuurd, worden ze door veel mensen gezien. Dat maakt het voor slachtoffers extra zwaar. Bij 34 procent van de scholen meldden slachtoffers zich langdurig ziek. Bij 22 procent wisselden leerlingen van school.

Veel scholen grijpen in: daders worden vaak geschorst of van school gestuurd. In sommige gevallen volgt ook strafrechtelijk onderzoek. Volgens schoolleiders moeten ouders meer verantwoordelijkheid nemen bij het tegengaan van geweldsvideo’s.

