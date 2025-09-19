Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zwaardere verdenkingen bij geweld in Beverwijk en Heemskerk: 'Twee vast voor doodslag'

Zwaardere verdenkingen bij geweld in Beverwijk en Heemskerk: 'Twee vast voor doodslag'

Crime

Vandaag, 16:58

Link gekopieerd

De gewelddadige onrust in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem blijkt ernstiger dan tot nu toe werd gedacht. Zo zijn de verdenkingen tegen drie van de acht opgepakte jongeren een stuk zwaarder dan eerder bekend werd gemaakt. Twee van hen zitten vast op verdenking van doodslag. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) vertelt aan RTL Boulevard dat het om een 'next-level-conflict' gaat. In totaal werden acht verdachten aangehouden, van wie er drie nog vastzitten. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van poging tot doodslag en beroving, nadat er filmpjes opdoken van een brute mishandeling. Een 20-jarige verdachte zit vast omdat hij met een explosief zou hebben gedreigd. Bij de rest gaat het onder meer om wapenbezit en opruiing.

Het OM zegt veel bewijs in handen te hebben en verwacht nog meer aanhoudingen. "Van het conflict weten we van iedereen wie betrokken is," zegt woordvoerder Weijnen tegen Boulevard. "Een deel zit al vast, maar anderen nog niet. Meld je bij de politie, want anders word je van je bed gelicht."

Voorlopig weer rustig in de regio

Inmiddels lijkt de rust teruggekeerd in de regio, maar de onrust had directe gevolgen voor scholen en sportclubs in de Noord-Hollandse plaatsen. Op sociale media gingen gewelddadige filmpjes rond, en er doken ook video's op die door AI zijn gemaakt. Op een van de beelden was een explosie bij een school te zien. Daarop besloten vijf middelbare scholen in Heemskerk en Beverwijk om voor één dag de deuren te sluiten. Sportclubs in de buurt schakelden uit voorzorg beveiliging in.

Hart van Nederland nam afgelopen weekend een kijkje bij voetbalvereniging R.K.K.V. DEM. Bekijk hieronder de video:

Dreiging met vuurwapens bij jeugdvoetbal: club zet beveiliging in
1:41

Dreiging met vuurwapens bij jeugdvoetbal: club zet beveiliging in

Afgelopen maandag gingen de scholen weer open. Docenten en leerlingen spraken over de impact van de gebeurtenissen en het effect van sociale media. “Iedere leerling gaat er anders mee om: de een pakt de draad direct weer op, terwijl de ander behoefte heeft om erover te praten,” aldus schoolbestuur SVOK.

Lees ook

Twee jongeren in Beverwijk en Heemskerk aangehouden voor wapenbezit
Twee jongeren in Beverwijk en Heemskerk aangehouden voor wapenbezit
Man (20) uit Heemskerk opgepakt na verspreiden opruiende berichten
Man (20) uit Heemskerk opgepakt na verspreiden opruiende berichten
Voetbalclub Beverwijk neemt maatregelen wegens onrust: beveiliging langs de lijn
Voetbalclub Beverwijk neemt maatregelen wegens onrust: beveiliging langs de lijn
Nog geen aanhoudingen voor onrust Beverwijk en Heemskerk: 'Weten wie we op het oog hebben'
Nog geen aanhoudingen voor onrust Beverwijk en Heemskerk: 'Weten wie we op het oog hebben'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.