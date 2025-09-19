Zwaardere verdenkingen bij geweld in Beverwijk en Heemskerk: 'Twee vast voor doodslag'

De gewelddadige onrust in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem blijkt ernstiger dan tot nu toe werd gedacht. Zo zijn de verdenkingen tegen drie van de acht opgepakte jongeren een stuk zwaarder dan eerder bekend werd gemaakt. Twee van hen zitten vast op verdenking van doodslag. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) vertelt aan RTL Boulevard dat het om een 'next-level-conflict' gaat. In totaal werden acht verdachten aangehouden, van wie er drie nog vastzitten. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van poging tot doodslag en beroving, nadat er filmpjes opdoken van een brute mishandeling. Een 20-jarige verdachte zit vast omdat hij met een explosief zou hebben gedreigd. Bij de rest gaat het onder meer om wapenbezit en opruiing.

Het OM zegt veel bewijs in handen te hebben en verwacht nog meer aanhoudingen. "Van het conflict weten we van iedereen wie betrokken is," zegt woordvoerder Weijnen tegen Boulevard. "Een deel zit al vast, maar anderen nog niet. Meld je bij de politie, want anders word je van je bed gelicht."

Voorlopig weer rustig in de regio

Inmiddels lijkt de rust teruggekeerd in de regio, maar de onrust had directe gevolgen voor scholen en sportclubs in de Noord-Hollandse plaatsen. Op sociale media gingen gewelddadige filmpjes rond, en er doken ook video's op die door AI zijn gemaakt. Op een van de beelden was een explosie bij een school te zien. Daarop besloten vijf middelbare scholen in Heemskerk en Beverwijk om voor één dag de deuren te sluiten. Sportclubs in de buurt schakelden uit voorzorg beveiliging in.

Afgelopen maandag gingen de scholen weer open. Docenten en leerlingen spraken over de impact van de gebeurtenissen en het effect van sociale media. “Iedere leerling gaat er anders mee om: de een pakt de draad direct weer op, terwijl de ander behoefte heeft om erover te praten,” aldus schoolbestuur SVOK.