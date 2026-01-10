Dit is waarom we op sociale media massaal terugverlangen naar 2016

Wie deze week door zijn Instagram-tijdlijn scrolt, waant zich ineens weer in 2016. Het jaar van de Snapchat-hondenfilter, Drake op de radio en het strand van Kijkduin gevuld met Pokémon Go-spelers. Op sociale media blikken mensen massaal terug naar dat jaar. Waarom slaat dit zo aan en waarom het jaar 2016?

Sinds deze week staat sociale media vol met herinneringen aan 2016. Foto's, video's en muziek uit die tijd worden volop gedeeld. "Rond oud en nieuw worden we nostalgisch", zegt sociale media-deskundige Joey Scheufler tegen Hart van Nederland. Hoe de trend precies is begonnen, is volgens hem lastig te zeggen. "Waarschijnlijk heeft een influencer het van een onbekend iemand overgenomen en is het daarna een sneeuwbaleffect geworden."

Ongelooflijk eigenlijk, hoe dichtbij het klinkt, maar hoe veel er veranderd is sociale media-expert Joey Scheufler

Dat zoveel mensen meedoen, is volgens Scheufler niet zo vreemd. "Iedereen kan in zijn telefoon gemakkelijk foto's uit 2016 terugvinden. Je hoeft niet helemaal je fysieke fotoboek erbij te zoeken. Het is ontzettend eenvoudig om mee te doen", zegt Scheufler. "Daarnaast vinden mensen het vaak prettig en leuk om terug te kijken. Je ziet hoe je eruit zag en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt."

"Het voelt het helemaal niet zo lang geleden is", zegt Scheufler. "Dat is het gevoel dat deze trend je geeft. Het is ongelooflijk eigenlijk, hoe dichtbij het klinkt, maar hoe veel er veranderd is."

In 2016 komt Pokemon Go uit. De app is in één klap razendpopulair. Spelers reizen massaal af naar Kijkduin om zeldzame Pokemon te vangen.

Denk er maar eens aan terug: in 2016 kwam de iPhone 7 uit en verscheen het eerste seizoen van Stranger Things. Donald Trump werd verkozen voor zijn eerste termijn als president van de Verenigde Staten. Ook verloor de wereld grote artiesten als Prince en David Bowie.

In video's wordt nostalgisch teruggekeken naar de make-up: winged eyeliner, matte lipstick en kleurrijke oogschaduw. En ook de kledingstijl: menig tiener droeg een wit Levi-shirtje, choker en een paar Vans.

Veel BN'ers doen mee aan de trend, onder wie presentatrice Chantal Janzen:

Niet alleen misschien in je eigen dagelijkse leven, maar ook op sociale media is sindsdien veel veranderd. "Destijds plaatste iedereen alles. Je wist niet hoe je met dat soort platforms moest omgaan. Elke foto die je maakte zette je erop. Dat is echt compleet anders geworden. Nu moet alles op Instagram er gelikt uitzien. Camera's waren vroeger natuurlijk ook minder goed. Het was veel echter."

Meer interesse in muziek uit 2016

De terugblik naar 2016 is meer dan een gevoel. Op TikTok werd de afgelopen dagen 452 procent vaker gezocht op het woord '2016', schrijven buitenlandse media. Op Spotify steeg het aantal zoekopdrachten naar playlists met muziek uit dat jaar met 71 procent.

Volgens Scheufler is het een kwestie van tijd totdat ook bedrijven op de trend gaan inspelen. "Het zou bijvoorbeeld leuk zijn als Albert Heijn weer iets doet met Harry Piekema in plaats van Jeroen van Koningsbrugge".