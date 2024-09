Spaanse trend waait over naar Nederland: daten in de supermarkt, zo doe je mee

Als je denkt dat de supermarkt alleen bedoeld is voor het inslaan van je favoriete drankje of een snelle maaltijd, heb je het mis. In Spanje is de supermarkt namelijk uitgegroeid tot een nieuwe ontmoetingsplek voor singles. Deze trend lijkt nu ook voet aan de grond te krijgen in Nederland.

Het begon allemaal met een TikTok-video waarin een Spaanse vrouw enthousiast vertelt over haar lokale supermarkt. Volgens haar is het tussen 19.00 uur en 20.00 uur dé plek om je toekomstige partner tegen het lijf te lopen. Het signaal dat je op zoek bent naar de liefde? Een ananas ondersteboven in je winkelwagen leggen.

Nederlandse versie

Nu lijkt deze trend naar Nederland over te waaien, dus vrijgezellen: let goed op. Supermarktketen Jumbo speelt in op deze rage en heeft een eigen variant voorgesteld: wie een rol beschuit op zijn kop in het winkelwagentje legt, laat zien open te staan voor een flirt in de supermarkt.

Of de omgekeerde ananas of beschuitrol al tot nieuwe liefdes hebben geleid, is nog niet bekend.