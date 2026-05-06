'Speedrunnen' door Scientologykerk: bizarre TikTokhype bereikt Nederland

Gisteren, 23:17

Misdadig of onschuldige kattenkwaad? De Scientologykerk in Amsterdam is het doelwit van honderden speedrunnende jongeren. In Amerika gaat de socialmediahype al langer rond en nu is ook de kerk in Amsterdam-Oost aan de beurt.

Na een oproep van het TikTok- en Instagramaccount Chigiavarra_ verzamelen volgers zich maandag massaal in de buurt van de kerk. Scientology, de religieuze instelling die regelmatig negatief in het nieuws komt, is het mikpunt van de runners. "De kerk is een soort map. Je probeert door het gebouw heen te rennen om zo steeds meer van de map te leren kennen", legt Christiaan Giavarra, die de oproep deed, uit.

Zeshonderd man

Zover komt het niet. De politie onderschept de actie en voorkomt dat de jongeren het gebouw betreden. "Het is een grap en nog niemand in Nederland heeft het gedaan", legt Giavarra zijn keuze uit. "Dat er zeshonderd man op af kwamen, had ik ook niet verwacht. Toen we hoorden dat er tien politiebusjes klaarstonden, hebben we de actie afgeblazen."

"We zijn niet geïntimideerd, maar het is wel vervelend", reageert Robert Kruit, woordvoerder van de Scientologykerk in Amsterdam. "Voor veel tieners zijn het kwajongensstreken, maar bij deze acties vernielen sommigen spullen. Dan is het echt crimineel gedrag."

Mysterieus

De Amsterdamse kerk was al bekend met de trend in Amerika en zag het fenomeen naar Europa overwaaien. "Door dit incident hebben we het deurbeleid wel aangepast."

Online gaan veel verhalen rond over waarom tieners wereldwijd Scientologykerken binnenstormen. Volgens Giavarra komt dat doordat de kerken groot zijn en een mysterieus karakter hebben. "Niemand weet nou echt wat zich daarbinnen precies afspeelt."

Door Redactie Hart van Nederland

