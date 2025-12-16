Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
TikTok stuurt nog steeds persoonsgegevens naar China, waarschuwt AP

TikTok stuurt nog steeds persoonsgegevens naar China, waarschuwt AP

Social Media

Vandaag, 16:38

Link gekopieerd

TikTok blijft persoonsgegevens van gebruikers doorsturen naar China, het land waar het moederbedrijf van de app is gevestigd. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Eerder concludeerden de AP en toezichthouders uit andere Europese landen al dat TikTok geen gegevens naar China mag doorgeven. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat deze data-uitwisseling nog altijd plaatsvindt. Volgens de privacywaakhond is het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van wat dit betekent voor hun privacy.

Het gebruik van TikTok op de werktelefoon van ambtenaren is 2023 door het kabinet verboden. In deze video zie je wat mensen op straat hiervan vinden.

Kabinet verbiedt gebruik TikTok op werktelefoon van ambtenaren
2:00

Kabinet verbiedt gebruik TikTok op werktelefoon van ambtenaren

Waarschuwing

De AP waarschuwt gebruikers van TikTok: "Denk goed na of je TikTok wilt blijven gebruiken." Ook adviseren ze om te controleren welke toestemmingen de app op je telefoon heeft, zoals toegang tot je camera, microfoon, locatiegegevens en contactenlijst.

Deze waarschuwing geldt niet alleen voor TikTok. De toezichthouder onderzoekt ook andere diensten die persoonsgegevens doorsturen naar landen buiten de Europese Unie. De AP noemt het een breder maatschappelijk probleem en kijkt naar de risico's van soortgelijke apps en online diensten.

De risico's

Het doorgeven van gebruikersdata aan landen buiten de EU brengt risico's met zich mee. In sommige landen gelden minder strenge privacyregels, waardoor overheden makkelijker toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens. Hierdoor hebben gebruikers minder controle over hun data en neemt het risico op misbruik of datalekken toe.

Lees ook

Jasper (20) maakt bekende tv-tunes na: 'Mensen hebben geen idee hoeveel werk het is'
Jasper (20) maakt bekende tv-tunes na: 'Mensen hebben geen idee hoeveel werk het is'
Mishandelde Tareq (25) kan medische rekeningen betalen dankzij steun TikTokkers
Mishandelde Tareq (25) kan medische rekeningen betalen dankzij steun TikTokkers

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.