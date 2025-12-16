TikTok stuurt nog steeds persoonsgegevens naar China, waarschuwt AP

TikTok blijft persoonsgegevens van gebruikers doorsturen naar China, het land waar het moederbedrijf van de app is gevestigd. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Eerder concludeerden de AP en toezichthouders uit andere Europese landen al dat TikTok geen gegevens naar China mag doorgeven. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat deze data-uitwisseling nog altijd plaatsvindt. Volgens de privacywaakhond is het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van wat dit betekent voor hun privacy.

Het gebruik van TikTok op de werktelefoon van ambtenaren is 2023 door het kabinet verboden. In deze video zie je wat mensen op straat hiervan vinden.

2:00 Kabinet verbiedt gebruik TikTok op werktelefoon van ambtenaren

Waarschuwing

De AP waarschuwt gebruikers van TikTok: "Denk goed na of je TikTok wilt blijven gebruiken." Ook adviseren ze om te controleren welke toestemmingen de app op je telefoon heeft, zoals toegang tot je camera, microfoon, locatiegegevens en contactenlijst.

Deze waarschuwing geldt niet alleen voor TikTok. De toezichthouder onderzoekt ook andere diensten die persoonsgegevens doorsturen naar landen buiten de Europese Unie. De AP noemt het een breder maatschappelijk probleem en kijkt naar de risico's van soortgelijke apps en online diensten.

De risico's

Het doorgeven van gebruikersdata aan landen buiten de EU brengt risico's met zich mee. In sommige landen gelden minder strenge privacyregels, waardoor overheden makkelijker toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens. Hierdoor hebben gebruikers minder controle over hun data en neemt het risico op misbruik of datalekken toe.