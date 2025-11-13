Mishandelde Tareq (25) kan medische rekeningen betalen dankzij steun TikTokkers

Een middag met vrienden in het park eindigt op 22 juni in een nachtmerrie voor de 25-jarige Tareq. Op het station in Haarlem mishandelen meerdere mannen hem. Hij houdt er onder meer een gebroken kaak aan over. Omdat Tareq de aanhoudende medische kosten niet meer kan betalen, besluit hij afgelopen dinsdag zijn verhaal te delen op TikTok. Met een hartverwarmend resultaat.

Tareq heeft bijna vijf maanden later nog steeds geen enkel idee wat de aanleiding is geweest voor de groep jongeren om hem aan te vallen. Nadat hij een vriendin op de trein had gezet, bedreigde een groep jongeren hem en zijn vrienden. Tareq kreeg een wijnfles in zijn gezicht geslagen. Naast de gebroken kaak, mist Tareque nu ondertanden en heeft hij geen gevoel meer in zijn linker onderlip.

Onderzoek stopgezet

"De eerste twee maanden na de mishandeling durfde ik mijn huis niet meer uit", vertelt Tareq aan Hart van Nederland. "Dankzij mijn vrienden durf ik dit inmiddels wel weer, en durf ik ook weer op het station in Haarlem te komen." Hoewel hij soms bang is de groep nog eens tegen te komen, hoopt hij aan de andere kant juist dat hij ze tegen het lijf loopt zodat hij de politie kan alarmeren om ze aan te houden.

De politie heeft het onderzoek na vijf weken stopgezet, aldus Tareq."De politie kon de daders niet vinden", legt hij uit. "Maar nu ik mijn verhaal heb gedeeld op TikTok en er weer meer aandacht komt voor de zaak, hoop ik dat het onderzoek heropend wordt." Het delen van zijn verhaal op sociale media had volgens Tareq als doel om mensen duidelijk te maken dat dit soort situaties "nooit meer mogen gebeuren."

Nu ik mijn verhaal heb gedeeld op TikTok, en er weer meer aandacht komt voor de zaak, hoop ik dat het onderzoek weer heropend wordt. Tareq

Tareq deelde zijn verhaal ook om geld op te halen voor zijn medische problemen. Hij kan de kosten daarvan, die opliepen tot zo'n 1200 euro per maand, namelijk niet meer betalen. De actie van Tareq had succes, want binnen twee dagen haalde hij het streefbedrag van 5000 euro op. Het geld wat overblijft, doneert hij aan een goed doel dat zich inzet om dit soort situaties te voorkomen.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er op dit moment nog weinig aanknopingspunten zijn in de zaak van Tareq en dat er vooralsnog geen bruikbare camerabeelden zijn gevonden. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen of beelden van het incident, en roept mensen die iets gezien hebben, op om zich te melden.