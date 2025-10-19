Bewoner mishandeld bij woningoverval in Tilburg: daders op de vlucht

In Tilburg is zaterdagavond een woning aan de Artemisstraat overvallen. Twee gemaskerde mannen drongen de woning binnen en bedreigden de bewoner met een vuurwapen, meldt de politie. Daarbij werd het slachtoffer ook mishandeld.

Volgens de politie gebeurde de overval rond 21.15 uur. Na de overval gingen de mannen er met een buit vandoor. Ze stapten in een kleine grijze auto en reden weg in onbekende richting. De politie denkt dat ze kort na de overval nog in de buurt zijn gezien en roept getuigen op zich te melden.

Slachtoffer gewond door klappen

De bewoner liep verwondingen op door de mishandelingen. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse om hem te behandelen. Hoe ernstig zijn letsel precies is, is nog niet bekendgemaakt.

Agenten zetten direct de omgeving van de woning af en spraken met buurtbewoners die mogelijk iets hebben gezien. De politie onderzoekt camerabeelden uit de omgeving om de daders op te sporen.