Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bewoner mishandeld bij woningoverval in Tilburg: daders op de vlucht

Bewoner mishandeld bij woningoverval in Tilburg: daders op de vlucht

Crime

Vandaag, 07:35

Link gekopieerd

In Tilburg is zaterdagavond een woning aan de Artemisstraat overvallen. Twee gemaskerde mannen drongen de woning binnen en bedreigden de bewoner met een vuurwapen, meldt de politie. Daarbij werd het slachtoffer ook mishandeld.

Volgens de politie gebeurde de overval rond 21.15 uur. Na de overval gingen de mannen er met een buit vandoor. Ze stapten in een kleine grijze auto en reden weg in onbekende richting. De politie denkt dat ze kort na de overval nog in de buurt zijn gezien en roept getuigen op zich te melden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Slachtoffer gewond door klappen

De bewoner liep verwondingen op door de mishandelingen. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse om hem te behandelen. Hoe ernstig zijn letsel precies is, is nog niet bekendgemaakt.

Agenten zetten direct de omgeving van de woning af en spraken met buurtbewoners die mogelijk iets hebben gezien. De politie onderzoekt camerabeelden uit de omgeving om de daders op te sporen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.