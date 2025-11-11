Politie deelt herkenbare beelden van zware mishandeling station Bijlmer ArenA

De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van een zware mishandeling op station Bijlmer ArenA. Op 31 oktober werd een man hevig toegetakeld door twee mannen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Eerder werden de beelden nog onherkenbaar getoond. De politie vraagt mensen die de mannen herkennen zich te melden via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 0700.

Op 31 oktober werd het slachtoffer door een andere man geslagen. Eenmaal op de grond kreeg het slachtoffer nog trappen tegen het hoofd en een tweede man sloeg hem vervolgens met een fles. De verdachten pakten daarna hun spullen en lieten de gewonde man buiten bewustzijn achter in de stationshal.

Verdachte 1 - Beeld politie